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Президент Сербии рассказал, в каком случае страна введёт санкции против России

Он напомнил о том, что Белград жил под санкциями на протяжении 10 лет

16 декабря 2022, 11:45, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, в каком случае страна введёт санкции против России. Заявление он сделал в эфире сербского радио и телевидения.

Вучич напомнил, что Белград жил под санкциями 10 лет, а также отметил, что давление на Сербию с целью заставить страну ввести санкции против России не ослабевает.

При этом президент Сербии добавил, что это будет сделано только в том случае, если «жизненные и экзистенциональные интересы» страны окажутся под угрозой.

«Есть опасность, что они окажутся под угрозой, и это говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», — добавил Вучич.

Комментарии 10

  • Есть только одна дружественная нам страна и это Сербия.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а Белоруссия?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, но на неё демократически давят.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Или всё-таки диктуют как и что ей делать?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • бли-и-ин... При Сталине они бы так подумали!? Да от одной такой мысли бы у них уже колени затряслись...!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • В 14 дружественных стран, поддерживающие нас в ООН Сербия не входит
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а Белоруссия? ---- Сербия доказала давно, а про Беларуссию узнаем на сколько она нам дружественная, когда там не будет Лукашенко.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • За туманное обещание от брехливого запада вступления в Евросоюз жертвовать дармовыми энергоресурсами и помощью со стороны РФ, Хитро ...опый Запад, его помощь в Косово то же видели сербы.Сейчас больше всего выигрывают те кто не присоединился к санкциям Индия Турция Китай итд...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Вчера смотрел сюжет как Черномырдин сдавал Милошевича!.. вот скоты! Как их земля носит!?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "...с января российская компания поставляет газ в Сербию через трубопровод «Турецкий поток» по ценам ниже рыночных...", "... Вучич назвал такую стоимость фантастической, отметив, что в ином случае страну ждало бы банкротство...", но при этом Министр энергетики и горной промышленности Сербии Дубравка Джедович заявила "...для нас важно всё, что позволит снизить зависимость от России в газовом сегменте...". Джедович считает, что добиться этого получится, как только Сербия «обеспечит подключение к потокам, поступающим из альтернативных источников». Так что Сербия пытается на двух стульях усидеть.
    16 декабря, Гость   Ответить
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