Приглашение на войну. Мировые СМИ отсчитывают часы до "российского вторжения" на Украину

Американский президент Байден в ходе переговоров с руководителями западных государств, Евросоюза и НАТО заявил, что неоднократно анонсированное российское вторжение на Украину произойдёт 16 февраля. Об этом пишет авторитетное издание Politico. Ранее влиятельное агентство Bloomberg называло несколько другую дату — 15 февраля. Многие страны, которые не эвакуировали своих дипломатов, стали в срочном порядке их вывозить, заодно призвав рядовых соотечественников покинуть “незалэжную”. Причины нагнетания обстановки, вероятность начала очередной “горячей” фазы тлеющего конфликта в районе Донбасса и возможности дальнейшего развития ситуации оценил amic.ru.

Масс-медиа путаются в показаниях

Справедливости ради следует отметить, что журналисты Politico в своей публикации “подстраховались”: сообщив читателям о названной дате 16 февраля, они оставили пространство для манёвра и добавили, что советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что “полномасштабное вторжение РФ произойдёт до окончания Олимпийских игр в Пекине 20 февраля”.

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При этом якобы Салливан заметил, что американская сторона выясняет, “принял ли Путин окончательное решение о нападении, или нет”. Он также сказал, что находящимся на Украине американским гражданам не стоит надеяться на помощь военных в эвакуации и следует выбираться самостоятельно. Байден же якобы сообщил, что “российская агрессия” начнётся с массированных ракетных ударов и кибератак.

В конце материала авторы оговорились, что “возможно, разведданные относительно даты 16 февраля являются сырыми, а не общей оценкой ситуации, чем, видимо, можно объяснить столь серьёзные расхождения по поводу того, когда Путин решить напасть, если вообще решит”.

Что касается сообщения Bloomberg, то в материале агентства, анонсировавшем начало боевых действий днём ранее (15 февраля), нежели Politico, содержались ссылки на анонимные источники, “знакомые с вопросом”. “Любое действие может начаться уже во вторник”, — приводится в материале высказывание источника.

Правда, агентство здорово подмочило свою репутацию, когда 5 февраля выставило на своём сайте статью под названием “Россия захватывает Украину”, согласно которой ожидаемое “вторжение” уже началось.

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Последовало извинение редакции за публикацию на основе неверных сведений. Более того, руководство агентства заявило, что ведёт расследование обстоятельств появления провокационного материала. Эта история дала повод пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову поёрничать, заявить, что для Кремля появились основания заменить расхожий термин fake-news на Bloomberg-news.

Новое поколение начинает войну с интернета

Военный эксперт, полковник в отставке, ведущий программы “Военное ревю” на “Радио “Комсомольская правда, Михаил Тимошенко убеждён, что с российской стороны никаких военных приготовлений не просматривается.

“Западные СМИ и политики, разносящие эту информацию, надо думать, держат свою публику за идиотов. В самом деле, есть целый комплекс приготовлений — для подготовки к военному нападению, кроме сосредоточения боевых подразделений и техники нужно разворачивать лагеря, полевые медпункты, организовывать подвоз продовольствия, топлива. Всё это будет легко отслеживаться с помощью военных спутников, которые могут сделать множество соответствующих снимков и передать их на Землю. Но ничего подобного Запад до сих пор не показал, хотя это были бы самые убойные доказательства агрессивных намерений России”, — заявил он amic.ru.

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Вместо этого, по словам собеседника, доказать военные приготовления пытаются сообщениями, что сконцентрированные на российско-украинской границе подразделения ВС РФ якобы получают запасы донорской крови, об этом рассказывало недавно британское агентство Reuters.

“Они вообще понимают, сколько времени может храниться донорская кровь, да ещё без потери качества?” — недоумевает Тимошенко.

Аналогичной позиции придерживается военный эксперт, коммерческий директор журнала “Арсенал отечества” Алексей Леонков, уверенный, что “Россия точно не собирается ни кого нападать ни 15, ни 16, ни даже 17 февраля”.

“Эту информацию запустили американцы со ссылкой на якобы имеющиеся у них данные разведки. Всё это сильно напоминает подготовку для будущих массированных информационных вбросов с целью организации последующих провокаций. Кстати, после вброса Bloomberg о начале “российского вторжения” было признание сотрудников агентства, что у них есть заготовки на любое развитие ситуации и даже приблизительные тексты новостных публикаций”, — сообщил он amic.ru.

По словам Леонкова, данная тема уже “разогрета”. “Так что дальше можно вбрасывать такого рода фейки. А для достоверности эвакуируют посольства. То есть почва подготовлена”, — делает вывод эксперт.

Михаил Тимошенко полагает, что во многом характер “военно-информационных операций” определён сменой поколений. “В политику активно пришло поколение любителей комиксов, мультиков, “дети интернета”, убеждённые, что именно так и делается реальная политика, начинается реальная война. Они не представляют себе ни последствий, ни масштабов своих действий, потому что руководствуются “игровым инстинктом”, — говорит он.

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Политолог Григорий Миронов полагает, что “западные кураторы Украины постоянно придумывают всё новые даты якобы грядущего вторжения с целью держать население своих стран в напряжении”.

“По сути, это делается для того, чтобы Украина атаковала республики Донбасса. Идёт глобальный обман европейцев, украинцев и населения других стран. Увы, у властей Украины вряд ли получится остановиться и не выступать здесь в роли разменной монеты”, — заявил он amic.ru.

Пути отступления уже продуманы

Политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что полномасштабная война между двумя государствами вряд ли разразится, но локальный конфликт исключать нельзя.

“Ситуация с “российским вторжением”, публикацией неких планов тянется уже почти три месяца. Цель этой долгосрочной игры — отсрочить начало или даже отменить работу газопровода “Северный поток — 2”. Вашингтон неоднократно заявлял, что ищет для Европы новых газовых партнёров вместо России — это могут быть Катар или Азербайджан. В случае срыва проекта Россия будет отдалена от Европы, к тому же лишится экспортных доходов от продажи топлива”, — сообщил он amic.ru.

Собеседник также предположил, что “украинская военная провокация и ответ РФ во время Олимпиады в Пекине способна также омрачить российско-китайские отношения, ведь обе стороны формируют стратегический союз”.

Надо сказать, ведущие западные масс-медиа потихоньку уже стали готовить общественное мнение, что “российское вторжение” может быть отменено или отсрочено. Так, телекомпания CNN выпустила репортаж, в котором утверждается, что нападению РФ может помешать тёплая погода, из-за чего “почва недостаточно промёрзла и военная техника может забуксовать”.

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Алексей Леонков предположил, как будет выкручиваться Запад после несостоявшейся “агрессии РФ против Украины”: “В этом случае они станут тиражировать заявления, что их усилия — переговоры и угрозы санкций — сделали своё дело, поэтому Москва дрогнула и отменила нападение”.

Как считает Григорий Миронов, “США и другие европейские страны будут объяснять это успешной работой своих спецслужб, которые якобы раскрыли планы Москвы”.

“Конечно, планов вторгаться на Украину у России нет, но мы должны дать понять, что нападение на наших сограждан в ДНР и ЛНР повлечёт операцию по принуждению Киева к миру, как это было в 2008 году с Грузией”, — заметил эксперт.

Он добавил, что “американцы снова отвлекли внимание как своих сограждан, так и жителей Европы от внутриполитических и экономических проблем, представив Россию в неприглядном свете”.

Правда, одной из главных целей — остановить “Северный поток — 2” — Штаты пока не добились, напоминает Миронов. “Поэтому провокации будут происходить и дальше. В геополитическом противостоянии США понимают, что начинают проигрывать России и Китаю, отчего будут любыми способами мешать переустройству мира”, — делает вывод эксперт.