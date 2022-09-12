«Неожиданная, но приятная»: в «Единой России» объяснили убедительную победу на выборах на Алтае

«Единая Россия» выиграла около 80% всех мандатов, которые разыгрывались в Алтайском крае на выборах 2022 года. Этот результат позволит партии продолжить заниматься развитием муниципалитетов, заявил журналистам секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко на пресс-конференции 12 сентября, посвящённой результатам голосования.

«Нас такой результат очень радует»

На прошедших выборах в крае разыграли шесть тысяч мандатов разного уровня. Около 80% из них достались представителям «Единой России». Так, например, в Новоалтайске 16 депутатов из 22 в местной думе будут представители партии власти. В Бийске у ЕР 27 мандатов из 30. В Рубцовске — 25 из 28. В Барнаульской городской Думе из 40 человек 31 будут единороссы. В столице края представители ЕР одержали убедительную победу во всех одномандатных округах. По словам Александра Романенко, в ближайшие два дня станут известны фамилии 11 человек, которые пройдут в городской парламент по партийным спискам.

«Нас такой результат очень радует. У партии большие планы насчёт развития городов региона. Везде большинство. Мы не проиграли ни один район, ни один город. Выборы прошли в конкурентной борьбе», — отметил Александр Романенко.

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По его словам, особо неожиданной, но приятной, стала победа в Рубцовске и Бийске, где традиционно было протестное голосование. Однако, несмотря на конкуренцию, представителям партии власти удалось уверенно выиграть и сформировать большинство в думе. В ближайшие дни руководство партии решит, как будут распределены мандаты в думах Барнаула, Бийска и Рубцовска. Некоторые из комитетов, скорее всего, возглавят представители оппозиционных партий.

Александр Романенко также отметил, что на высокий результат ЕР косвенно повлияло проведение СВО на Украине. Многие жители края объединились вокруг решения президента страны — лидера «Единой России». Кроме того, доверились программе партии, которая в последние пять лет вложила большие ресурсы в развитие муниципалитетов.

«Мы видим, как меняется к лучшему жизнь в муниципалитетах. Люди поддержали нас, и нам предстоит серьёзная работа, чтобы оправдать это доверие», — отметил Романенко.

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«Явку никто не „сушил“»

Также спикер АКЗС объяснил, в чём причина низкой явки: в Барнауле чуть более 14%, а в целом по краю — 21%. По мнению Романенко, большинство жителей края предпочли муниципальным выборам провести время в хорошую погоду на природе: ходили за грибами или копали картошку. В целом высокая явка никак бы не повлияла на результаты голосования. Например, в Родинском районе на выборы пришло 70% избирателей. «Единая Россия» в этом муниципалитете получила 100% голосов. Такая же ситуация с высокой явкой была и в других районах края.

«Никто явку не „сушил“. Оппозиционные партии говорят, что власть не обеспечила явку. Но не власть обеспечивает её, а те партии, которые ведут кандидатов. Кто мешает другим? Всё это досужие вымыслы людей, которые ищут причины своих неудач в действиях других», — добавил Александр Романенко.

Напомним, что в 2022 году муниципальная кампания в Алтайском крае стала крупнейшей в стране. Кроме Бийска, Барнаула и Рубцовска, выборы проходили в Заринске, Новоалтайске, в Яровом, а также в Троицком, Хабарском, Тальменском, Чарышском, Бийском и других районах Алтайского края. В Барнауле также выбирали депутатов местной думы. По одномандатным округам победу одержали все 20 кандидатов от ЕР. По спискам партия власти, предварительно, набрала 47,9% голосов. Также в гордуму попали КПРФ (15,4%), «Справедливая Россия — За правду» (8,9%), «Новые люди» (8,4%) и ЛДПР (8,3%). Скорее всего, в думу пройдёт 31 человек от ЕР, три — от КПРФ, а также по два — от СРЗП, «Новых людей» и ЛДПР. Вне БГД оказались «Коммунисты России» (3,5%), «Партия пенсионеров» (2,8%), «Зелёные» (1,4%) и «Родина» (3,5%).