Продление льготной ипотеки, украинское зерно и ускользающий диктат США. О чём рассказал Путин на ВЭФ-2022

Президент России Владимир Путин 7 сентября принял участие в работе пленарной сессии Восточного экономического форума. Тема ВЭФ-2022 — «На пути к многополярному миру». В ходе своего выступления глава государства затронул несколько ключевых тем. Среди них — спецоперация на Украине, западные санкции и новые меры поддержки для Дальнего Востока. Подробнее о высказываниях президента — в материале amic.ru.

Дальневосточную ипотеку продлят

Путин пообещал продлить дальневосточную ипотеку как минимум до 2030 года. «В текущем году мы расширили программу дальневосточной ипотеки. Теперь её могут получить не только молодые дальневосточники, но врачи и учителя вне зависимости от возраста. Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, учитывая востребованность и эффективность предлагаю её продлить как минимум до 2030 года», — заявил президент.



Благодаря льготной программе новое жильё по ставке до 2% годовых приобрели уже 48 тысяч семей, напомнил глава государства.

«Необходимо нарастить объёмы жилищного строительства на Дальнем Востоке», — заявил президент и указал на потребность использовать при строительстве энергоэффективные технологии, снизить цены на квартиры и повысить доступность жилья для жителей региона. По словам Путина, до 2030 года на Дальнем Востоке планируется ввести в строй около 2,5 млн кв. м жилья.

Он также поручил ускорить начало строительства домов, в которых квартиры смогут арендовать — по ставке ниже рыночной — молодые специалисты, приезжающие на Дальний Восток из других регионов или закончившие местные вузы. Всего для этих целей планируется построить 10 тысяч квартир.

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Авиарейсов на Дальний Восток станет больше

Путин также анонсировал увеличение числа маршрутов дальневосточной авиакомпании «Аврора» — с 390 до 530. Это произойдёт в ближайшие три года.

Единая дальневосточная авиакомпания была создана в 2021 году по поручению президента. В авиакомпанию вошли сама «Аврора» и ещё пять государственных перевозчиков — «Якутия», «Полярные авиалинии», Камчатское авиационное предприятие, «Хабаровские авиалинии» и «ЧукотАВИА».



Парк единой авиакомпании состоит из 135 воздушных судов — 94 самолётов и 41 вертолёта.

Спецоперация на Украине

По словам главы государства, Россия ответила зеркально на действия Украины и выполнит свой долг до конца. «Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий на Украине», — уточнил президент. По его словам, Москва пытается закончить то, что началось в 2014 году.

«Уверен, ничего мы не потеряли. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. Поляризация пойдёт только на пользу. Всё ненужное и вредное будет отторгнуто. Будем только набирать темпы», — резюмировал Путин.

Президент заявил, что военные действия на востоке Украины в 2014 году начали после госпереворота в Киеве те, «кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа». «После многократных попыток решить это мирным путём Россия приняла решение ответить зеркально, как действовал потенциальный противник. Все наши действия направлены на помощь людям, которые там проживают. Это наш долг и мы исполним его до конца. В конечном итоге это приведёт к укреплению нашей страны», — сказал Путин.

Сделка по зерну

Владимир Путин заявил, что западные государства «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом зерна с Украины. «То, что мы видим, это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнёров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии. <...> Выяснилось что они [западные страны] в очередной раз грубо кинули, <...> надули не только нас, но и беднейшие страны», — отметил глава государства.

В то же время, по словам Путина, Россия продолжит работу в рамках «зерновой сделки» в надежде, что её главные цели будут достигнуты.

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Ухудшение качества жизни у европейцев

По мнению президента России, качество жизни европейцев и социально-экономическая стабильность приносятся в жертву «ради сохранения диктатуры США в мировых делах». Из-за этого качество жизни населения Европы «бросается в топку санкционной печи», заявил Путин. Глава государства отметил, что на смену коронавирусу пришли другие вызовы — «речь о санкционной лихорадке», которая угрожает всему миру.

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — всё это бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах», — сказал Путин.

Кроме того, президент рассказал, каким должен быть мир, по его мнению: более справедливым и не основанным на диктате одной страны, «которая возомнила себя представителем Господа Бога на земле, а может быть, даже и выше и основывает политику на своей якобы исключительности».

«Основываться надо на принципах международного права, а не на правилах, которые кто-то под себя придумывает. В этом и заключается стабильность мирового порядка», — сказал российский президент.

Прогноз по инфляции

Инфляция в России — в отличие от западных государств — снижается, по итогам года её уровень может быть около 12%, рассказал президент. «Недальновидными действиями западных властей подстёгнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим — я ещё об этом поговорю, но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение. Там — на подъём, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — сказал Путин.



В то же время, по словам Путина, ко второму кварталу 2023 года Россия может выйти на целевые показатели инфляции в районе 4-6%. «Кто-то говорит 5-6%, а кто-то говорит — будет достигнут уровень 4%. Посмотрим, во всяком случае, тенденции в этом смысле положительные», — отметил глава государства.