Продолжение мобилизации, угроза ядерной войны и статья за русофобию. О чём Путин говорил на встрече с правозащитниками

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека 7 декабря. Он рассказал об угрозе ядерной войны, бессмысленности второй волны мобилизации и об отсутствии массового ухода российских солдат с боевых позиций на фронтах спецоперации. Amic.ru собрал главное из заявлений главы государства.

О западных правозащитниках

Во вступительной речи перед российскими правозащитниками Путин назвал их западных коллег «ангажированными». По словам Путина, «доктрина прав человека» теперь «используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования». СПЧ ОООН и Совет Европы, сказал президент, начали «беззастенчиво демонстрировать свою циничную ангажированность» и «перекладывать с больной головы на здоровую».

«Всё это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи. Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций», — отметил Путин.

О второй волне мобилизации

Владимира Путина на заседании спросили о вероятности второй волны частичной мобилизации в России. Президент назвал это слухами и сообщил, что сейчас в России 300 тысяч мужчин мобилизованы, 150 тысяч из них находятся в зоне СВО, а остальные 150 тысяч — в группировке войск. Из 150 тысяч 77 тысяч призванных находятся в боевых подразделениях, рассказал президент.

«Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции. 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан, не находится в группировке вообще: они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Если можно так сказать и так назвать, — это так называемый боевой резерв. Половина из всех мобилизованных, 150 тысяч», — отметил Путин.

По словам главы государства, в таких условиях «разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, и необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой».

Что касается демобилизации некоторых специалистов, то Путин пообещал рассмотреть вопрос отзыва из армии врачей, и особенно протезистов: в стране нужно наладить современным образом протезирование — для оказания помощи пострадавшим, раненым и получившим инвалидность военнослужащим.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека / Фото: kremlin.ru

О дезертирстве солдат

Владимир Путин рассказал, что в российской армии есть люди, которые покидают боевые позиции, но таких, по словам президента, «становится всё меньше и меньше».

«В чём проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни — даже после определённой подготовки, — он не может не испытывать определённых чувств, присущих абсолютно нормальному человеку. Подавляющее большинство из этих людей возвращаются для несения боевой службы добровольно — подавляющее большинство, даже после ранений. Почему? Потому что происходит период адаптации к тем условиям, в которых люди несут боевую службу. И повторяю: ничего подобного массового характера у нас нет», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в армии нужно «просто работать с людьми», и работа должна быть «спокойной, взвешенной и индивидуальной». По словам Путина, у Минобороны это получается «всё лучше и лучше», и проблемы с дезертирством в зоне СВО не существует.

К солдатам, служащим на Украине, нужно относиться как к героям и защитникам Родины, и это «совершенно очевидно», подчеркнул Путин. Страна, общество и общественные организации «должны создавать вокруг этих ребят соответствующую обстановку и соответствующие условия», сказал гарант Конституции.

О начале «войны»

Владимир Путин на совещании отметил, что происходящее «было начата не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине». По словам Путина, её начали «украинские тогда власти» с помощью госпереворота «для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе».

«Специальная военная операция возникла только потому, что нам не оставили никаких больше шансов на урегулирование этой ситуации мирным путём, и продолжать дальше это состояние, в котором всё это находилось, было просто абсолютно невозможно. Но это использовалось как повод для разжигания этих самых антироссийских и антирусских настроений. Ничего здесь удивительного нет с точки зрения истории», — отметил Владимир Путин.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека / Фото: kremlin.ru

Об угрозе ядерной войны

Владимир Путин высказался и об угрозе ядерной войны. «Такая угроза нарастает, что греха таить», сказал глава государства.

«Наша стратегия применения средств защиты — а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие — она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара, то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ», — рассказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия не передавала никому своё ядерное оружие, но защитит своих союзников, «если это потребуется». Кроме того, он раскритиковал США за размещение ядерных ракет в Турции и в государствах Европы. По словам президента, именно западные страны и говорят о применении ядерного оружия.

«Разве мы говорили о возможности применения? Нет. Вот бывшая, не к вечеру будь помянута, премьер-министр Великобритании, она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же её высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать. Поэтому мы с ума не сошли, мы отдаём себе отчёт в том, что такое ядерное оружие», — пояснил Путин.

По словам президента, ядерное оружие у России находится «в более современном виде, чем у какой-либо другой страны», и это на сегодняшний день «очевидный факт». Но Путин отметил, что «мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру».

«Конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор. И надеюсь, это все понимают», — пояснил Путин.

Об отмене русской культуры

Правозащитники возмутились и отменой русской культуры на Западе. Путин назвал это «дурью» и отметил, что «они просто дураки» и «сами себя лишают части мировой культуры». Правда, признался Путин, он не знает, нужно ли с этим бороться или нет.

«Те, кто это делает, явно враги нашей страны, они своими действиями сами наносят себе ущерб, и нужно ли предотвращать этот ущерб, который они сами себе наносят? Логика такая, вроде как изощрённая, но, мне кажется, это всё-таки логика, которая имеет право на существование. Давайте подумаем. Но здравомыслящие люди, в том числе в зарубежных странах, конечно, понимают чушь того, что правящие круги в некоторых странах делают», — уверен Путин.

Владимир Путин вспомнил о словах президента Турции Эрдогана, который сказал, что «только нацисты в 30-х годах прошлого века сжигали книги классиков на площадях, и сравнил эти действия нацистов с тем, что происходит в некоторых странах в отношении русской культуры сегодня». Президент РФ отметил, что «это правильное сравнение».

О смертной казни и СИЗО

Один из вопросов президенту касался возвращения смертной казни. Путин напомнил, что недавно председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин ответил сторонникам смертной казни о том, что «для этого нам придётся поменять Конституцию». Путин отметил, что его позиция «не поменялась в этом смысле», и он остался противником смертной казни.

Кроме того, президент на встрече с правозащитниками коснулся темы долгого нахождения людей в следственных изоляторах. Путин согласился с тем, что ситуация, когда человек сидит в СИЗО пять лет, — это нарушение прав человека, и назвал это недопустимым.

«Мы уже об этом говорили много раз, и я руководству Следственного комитета, и МВД, и другим правоохранительным специальным службам неоднократно говорил о том, что нужно такую практику прекратить. Нужно определять сроки расследования по любым уголовным делам, они не должны вечно вести уголовные дела, ссылаясь на непреодолимые объективные сложности. А если в определённое время, отведённое для следствия, не удаётся завершить уголовное дело, — бывают очень сложные дела, это правда, — то в этом случае нужно или прекращать, или, во всяком случае, нужно освобождать, не переходить к другим мерам пресечения», — рассказал Путин.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека / Фото: kremlin.ru

По словам президента, нужно стремиться к тому, чтобы избегать крайностей, и чтобы «судебная и правоохранительная система была в целом справедливой».

«Я обязательно соответствующие поручения дам и Генеральной прокуратуре, и Министерству внутренних дел, и попрошу Верховный Суд тоже проанализировать практику подобного рода. Что касается того, что кого-то возят на допросы в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Но обещаю вам, что внимание на это будет не просто обращено, а добьёмся того, чтобы подобная практика была, безусловно, прекращена», — пообещал Путин.

О введении в Уголовный кодекс статьи за русофобию

На встрече с Путиным исполнительный директор ИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский сказал, что «прошло время политических оценок, связанных с русофобией» и призвал дать этому явлению «правовую оценку». Он предложил президенту внести в Уголовный кодекс либо дополнения к какой-либо статье, либо отдельную статью о русофобии и определить меру ответственности за неё. Вышинский сообщил, что «с удовольствием» передаст конкретную формулировку в администрацию президента, чтобы она стала «основой для работы юристов».

Владимир Путин с предложением согласился, поблагодарил Вышинского за формулировку и пообещал проработать инициативу.

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