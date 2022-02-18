Прусакова «спрогнозировала» победу КПРФ на губернаторских выборах в Алтайском крае
По мнению депутата Госдумы, в 2023 году коммунисты смогут преодолеть мунфильтр на выборах главы региона
Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова «предсказала», что следующий губернатор региона будет от КПРФ. На круглом столе, организованном Алтайским центром политического консалтинга, 17 февраля политик заявила о губернаторских амбициях КПРФ в 2023 году.
По мнению депутата Госдумы, в 2023 году коммунисты смогут преодолеть мунфильтр на выборах главы региона. В достижимости этой задачи Прусакова не сомневается, как и в дальнейшей победе кандидата от КПРФ на губернаторских выборах.
При этом парламентарий обозначила КПРФ в Алтайском крае как единственную оппозиционную силу, готовую взять власть в свои руки.
Напомним, в 2022 году в Алтайском крае состоятся самые масштабные в России муниципальные выборы. В сентябре, в единый день голосования, предстоит распределить почти 6000 депутатских мандатов, а также избрать 148 глав сельских и городских поселений.
Наиболее горячие кампании пройдут в Барнаульскую и Бийскую думу, а также в Рубцовский совет и Новоалтайское собрание, считают эксперты. Политологи предполагают: оппозиция, по всей видимости, сумеет закрепить успех 2021 года и продолжит отбирать голоса и мандаты у «Единой России».