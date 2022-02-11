Прусакова заразилась COVID-19 и подшутила над больным Жириновским

Депутат Госдумы от Алтайского края, член КПРФ Мария Прусакова заразилась коронавирусом. В своей публикации в Instagram она рассказала, что ей пришлось отменить встречи в Рубцовске и Бийске, а также подшутила над больным COVID-19 лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

“Омикрон”, говорят, проходит не тяжело. Главное, видимо, восемь раз подряд не быть привитым. Вырабатываем коллективный иммунитет. Всем здоровья”, — написала она.

Напомним, ранее стало известно, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский заразился COVID-19 после восьми прививок. Согласно сообщениям ряда источников, политик находится в критическом состоянии и уже не узнаёт близких. В партии же заявили, что их лидер каждый день изучает прессу, рабочие документы, а также даёт поручения по телефону.