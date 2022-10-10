«Пустого пиара не допущу». Новый спикер думы Барнаула рассказала, что она изменит в БГД

На первой сессии только что избранной Барнаульской гордумы № 8 один из депутатов заявил: председателем БГД должен быть мужчина и от оппозиции, а не женщина и не из «Единой России». Но решением большинства выбрали как раз женщину от ЕР. Спикером снова стала ректор Алтайского института культуры Галина Буевич. Она рассказала amic.ru, как справлялась с управлением сразу двумя коллективами, оставит ли она пост ректора и чего не допустит в новой думе.

О новой думе: «Нам не нужен пиар ради пиара»

— Дума восьмого созыва существенно обновилась, но многим депутатам всё же удалось сохранить свои кресла. Думаете, заслуженно?

— Из прошлого созыва в новый перешло 16 человек. Все, кроме одного, — единороссы. И это как раз те люди, кто реально работал и кого знают избиратели: Сергей Струченко, Иван Огнев, Вячеслав Перерядов, Людмила Ананьина, Дмитрий Ильиных, Андрей Солодилов, Юрий Ряполов, который вообще в курсе каждой проблемы в своём округе, постоянно на связи с жителями.

Сама я голосовала на выборах в одной из школ Октябрьского района. И директор рассказала мне, как благодарна нашему депутату Валерию Касплеру за постоянную помощь учебному заведению. А я даже и не знала об этом. То есть он помогает, но не ставит это себе в какую-то заслугу, не пытается сделать на этом какой-то пиар.

Выбор избирателей доказывает: поддержка есть, избрание заслуженное.

— А в целом, какой он, новый созыв?

— Это и опытные депутаты. И это хорошо, ведь позволит сохранить системность работы. И молодые, причём из разных сфер. Например, общественники Алина Горлова, Николай Савинский. Есть и предприниматели, которые помогут сформировать в городе такую атмосферу, чтобы наша молодёжь строила карьеру здесь, не покидала регион.

Мы только начинаем работать, но, думаю, созыв получился сбалансированным.

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— В новом созыве сразу пять представителей медицины, да ещё и главные врачи. С чего вдруг медики пошли в политику?

— Потому что в здравоохранении накопилось много проблем. У БГД большое количество задач, но одна из главных — это создание условий для получения медицинской помощи. И это очень хорошо, что у нас теперь столько депутатов-медиков.

— Но ведь здравоохранение в зоне ответственности краевой власти, а не городской. Что они могут сделать?

— А вот как раз зона ответственности — это не то, чем должен прикрываться депутат. Жителям города-то всё равно, кто за что отвечает. Нельзя сказать своему избирателю: это не мои полномочия, я ничем помочь не могу, идите к краевому депутату. Все мы — народные избранники и должны представлять интересы горожан. И городские депутаты знают, к кому обращаться с той или иной проблемой, значит, надо самому вставать и идти к депутатам краевого парламента, Госдумы и решать проблемы людей с ними.

— На первой сессии коммунист Юрий Красильников заявил, что спикером должен быть мужчина от оппозиции. А стали вы — женщина от ЕР. Как вы думаете, такой расклад может привести к некоторому противостоянию?

— Посмотрим, но я уверена, что мы наладим конструктивную работу со всеми фракциями. Я за рациональные и обоснованные предложения. Но категорически против пустых призывов и дискуссий на сессии без проработки вопроса на комитетах. Вот депутат встаёт на заседании думы при обсуждении бюджета и говорит: документ плохой, надо увеличить финансирование поддержки молодых семей, вот давайте больше. А давайте, кто же против, только скажите сначала, из какой сферы эти деньги забрать. Если ты заводишь альтернативное решение, так ты его проработай. И бывали случаи, когда мы меняли своё решение или убеждали в необходимости правок предложения администрации.

И в этом созыве мы намерены усилить работу как раз комитетов, повысить персональную ответственность депутатов за принятие решений.

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Депутаты действительно работают в комитетах, не для галочки?

— Да, конечно, в прошлом созыве около 70% действительно работали. Активные депутаты были и в оппозиционных партиях. Например, справедливоросс Оксана Молодых, коммунист Елена Хрусталёва, либерал-демократ Алексей Скосырский. Они и в комитетах активно работали, и с администрацией взаимодействовали. И мы прислушивались к их мнению.

— Мне лично даже жалко, что Оксана Молодых не пошла на выборы.

— Это было видение партии, наверное, они тоже решают свои задачи. Посмотрим, кто прошёл от оппозиции сейчас. Я работала только со Скосырским и коммунистом Анатолием Барсуковыми, на прошлых выборах мы шли с ним по одному одномандатному округу.

Надеюсь, мы сможем работать конструктивно со всеми.

— Сейчас в думе не четыре, а пять фракций — зашли «Новые люди». Не думаете, что будет сложнее договориться? С другой стороны, все партии, кроме КПРФ, потеряли в численности.

— Даже если во фракции всего два депутата, то и они представляют интересы барнаульцев, ведь люди же за них проголосовали. Повторюсь: горожанам-то всё равно, кто от какой партии, им нужно, чтобы была возможность обращаться к врачу, чтобы был садик для ребёнка, чтобы дома было тепло.

Да и вообще хорошо, когда есть разные мнения, разные подходы. Но главное, чтобы в конструктивном русле. А не просто споры ради споров и пиар ради пиара. Такого я не допущу.

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— Но ведь это зависит ещё и от вас как председателя. Вы должны и сами со всеми конструктивно работать. Особенно учитывая, что вы от «Единой России».

— В прошлом созыве я как спикер БГД очень много работала со всеми депутатами. У нас был совет руководителей фракций. И мы всегда обсуждали все важные вопросы, в том числе и бюджет. Я всегда спрашивала мнение представителей всех политических сил и обязательно прислушивалась, если у них были убедительные доводы. Хотя было и такое, что сам депутат считал одно, но был вынужден придерживаться позиции партии, даже когда не был с ней согласен.

— А депутаты ЕР могут себе позволить выступать против позиции партии?

— Конечно, и у нас внутри фракции бывают споры. Это нормально. При этом мы всегда вырабатываем консолидированное решение и затем его придерживаемся.

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

О ректорстве: «Это будет сложное решение»

— В прошлом созыве вы прошли, победив по одномандатному округу. Почему теперь пошли по списку «Единой России».

— Так предложила партия.

— И тогда вы совмещали пост председателя БГД и ректора Алтайского института культуры. Как вы считаете, вы были больше спикером или ректором?

— Я отдавала все силы и время обоим постам. Тогда, в 2017 году, я согласилась на предложение фракции выдвинуть меня председателем только с условием, что я буду на неосвобождённой основе и продолжу работу в вузе. И я не допускала, чтобы моё личное депутатство как-то сказалось на деятельности всего института.

И с гордостью могу сказать, что АГИК за эти годы по показателям только прирос. Сегодня в Национальном агрегированном рейтинге мы в первой лиге: когда я стала ректором в 2014 году, были только в седьмой. Тогда у меня было много планов по развитию института, почти все удалось реализовать.

Но и как депутат я погрузилась в проблемы города достаточно глубоко.

С точки зрения управления мне не было сложно совмещать два поста.

— Но теперь у вас в думе пост на освобождённой основе, то есть вам придётся оставить институт. Когда это произойдёт?

— Нет пока никакой точной даты, требуется много времени на проработку. Это не просто взял и написал заявление об уходе. Процедура длительная. И я точно закрою этот финансовый год, доведу текущие проекты. В БГД мне никаких сроков не установлено, я займу пост на освобождённой основе лишь когда уйду из института. А обязанности спикера я пока продолжу исполнять на неосвобождённой, как и все предыдущие пять лет. Хотя в целом понимаю: председатель БГД должен работать постоянно.

Но самое сложное — попрощаться с коллективом, который я бесконечно уважаю и люблю. Это моя любимая работа, любимый институт, любимый коллектив, любимые студенты. У нас всегда удивительная атмосфера, расставаться с которой будет очень тяжело.

— Вы уже предполагаете, кто мог бы стать новым ректором?

— Любой хороший управленец должен готовить себе команду, даже если он не собирается покидать пост в ближайшее время. Став ректором, я сформировала кадровый резерв по всем направлениям: заведующие кафедрами, деканы, проректоры и ректоры. Причём не только составила список фамилий, но и проверяла многих: ставила задачи более высокого уровня компетенции и смотрела, кто как справляется. Так что мне есть на кого оставить вуз.

Я вижу несколько кандидатов. Но имён пока не назову. И опять же пока это только моё предложение, и на пост временно исполняющего обязанности. А ведь будут ещё и перевыборы.