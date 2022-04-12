Путин: Спецоперация на Украине идёт по плану

Специальная военная операция на Украине идёт по плану, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что задача РФ на Украине — достичь всех поставленных целей, минимизируя потери. Он также выразил признательность участвующим в спецоперации российским военным и подчеркнул, что они защищают Россию.

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Политика Путин заявил о триединстве русских, белорусов и украинцев

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры 12 апреля на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры двух стран обсудили космическое сотрудничество, ситуацию на Украине и санкции со стороны Запада.