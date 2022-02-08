Путин и Макрон обсудили вывод российских войск из Белоруссии и деэскалацию ситуации на Украине

Прошедшие 7 февраля переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона могут снизить уровень напряжённости на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на французские источники.

По данным издания, президенты договорились не предпринимать новых стратегических оборонных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Соглашение также может включать вывод российских сил из Белоруссии в феврале после завершения масштабных совместных учений, в которых участвует около 30 тысяч человек, заявили французские чиновники.

Если эти пункты будут выполнены, то возможны новые переговоры по коллективной безопасности.

Отметим, что о подобных договорённостях на официальной пресс-конференции не заявлял ни Путин, ни Макрон.