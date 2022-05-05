Путин извинился перед премьер-министром Израиля за слова Лаврова

Канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета заявила, что президент России Владимир Путин извинился за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о еврейских корнях Адольфа Гитлера, сообщает РИА Новости. Беннет принял извинения и поблагодарил главу РФ за разъяснения.

«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — говорится в релизе по поводу телефонного разговора между Путиным и Беннетом, который состоялся сегодня.

Напомним, 2 мая Сергей Лавров в интервью итальянской компании «Медиасет» предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни. Так он порассуждал об этом в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть.

После этого посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений слов главы внешнеполитического ведомства.