Путин назвал целью спецоперации защиту людей и самой России

На встрече со студентами глава государства поблагодарил одного из них за участие в СВО, не оставив без внимания его желание продолжить карьеру в ФСБ

25 января 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами МГУ отметил, что цель спецоперации – защитить людей и саму страну от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях. Об этом сообщает RT.

"Цель, как я уже много раз говорил, – прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях", – сказал глава государства.

Также на встрече с президентом побывал студент Луганского государственного педагогического университета Владислав Олейник, который рассказал Путину о своём опыте участия в спецоперации. Глава государства поблагодарил его и его боевых товарищей в защите соотечественников.

Сам студент отметил, что хотел бы продолжить свою карьеру в ФСБ, а президент в ответ заявил, что такие люди нужны будут и в специальных службах, и в Федеральной службе безопасности".