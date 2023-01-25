НОВОСТИПолитика

Путин назвал целью спецоперации защиту людей и самой России

На встрече со студентами глава государства поблагодарил одного из них за участие в СВО, не оставив без внимания его желание продолжить карьеру в ФСБ

25 января 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами МГУ отметил, что цель спецоперации – защитить людей и саму страну от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях. Об этом сообщает RT.

"Цель, как я уже много раз говорил, – прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях", – сказал глава государства.

Также на встрече с президентом побывал студент Луганского государственного педагогического университета Владислав Олейник, который рассказал Путину о своём опыте участия в спецоперации. Глава государства поблагодарил его и его боевых товарищей в защите соотечественников.

Сам студент отметил, что хотел бы продолжить свою карьеру в ФСБ, а президент в ответ заявил, что такие люди нужны будут и в специальных службах, и в Федеральной службе безопасности".

Комментарии 15

  • Путин теперь регулярно посещает студентов, что-то раньше за ним такое не наблюдалось.
    25 января, Гость   Ответить
  • Это значит что дальше территорий которые вернулись в Россию по итогам референдумов мы не пойдем очищать свою русскую землю и освобождать народ от нацисткой заразы.
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, от нацисткой заразы создадут карантинную зону до польской границы.
    26 января, Гость   Ответить
  • Так-то раньше Татары и Монголы владели всей восточной частью России. Так что двулично рассуждать, что какие-то территории наши. Смотря с какого периода считать.
    26 января, Гость   Ответить
  • МЕНЯ НЕ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ. ВЕРНИТЕ МУЖА
    26 января, Гость   Ответить
  • МЕНЯ НЕ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ. ВЕРНИТЕ МУЖА **** Да, таких как ты не нужно ни от чего защищать. Пускай даже закон тебя не охраняет. Вначале хотел тебе что-то высказать, но потом передумал. Ты и так Богом обиженная. И жить тебе такой навсегда.
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ты и так Богом обиженная-------ну судя по твоим выступлениям ТУТ,а не так,то тебя уже наказал боженька
    26 января, Гость   Ответить
  • Защищать тебя не нужно ? а как будет дальше знаешь ?
    26 января, Гость   Ответить
  • а как будет дальше знаешь ?-- ну поведайте
    26 января, Гость   Ответить
  • так,то тебя уже наказал боженька ***** Тупое бабье. Ничего нового.
    26 января, Гость   Ответить
  • а как будет дальше знаешь ? ****** А ты знаешь? Вот хотя бы на завтра озвучь новости) уверен, что не сможешь. Никто не знает, что будет дальше. У самурая нет цели, у самурая есть путь.
    26 января, Гость   Ответить
  • Наиболее правдоподобно подоплёка всего действа изложена на ютьюб-канале "Ассенизатор" в ролике: "ШЕВЧЕНКО. Кому это выгодно? Невзоров. Китай - угроза?" Советую послушать!!! *** Если кратко - это разборки наших олигархов с паспортами израиля по отжиму земель, собственности и производств у украинских олигархов со всё теми же паспортами израиля. Русское население с той и с другой стороны - их традиционный расходный материал, из гои, послушно отплясывающий под их дудку на эшафоте истории. *** Моё личное мнение - всё кончится очередным развалом страны, гражданскими войнами между областями и краями с применением ОМП и ЯО, и морем крови.
    26 января, Гость   Ответить
  • Буду пулять ОМП и ЯО в границах отдельно взятой страны?)
    26 января, Гость   Ответить
  • А весь мир подождёт...)Будет кушать баунти.
    26 января, Гость   Ответить
  • ** Если кратко - это разборки наших олигархов с паспортами израиля по отжиму земель, собственности и производств у украинских олигархов **** Опять сталинка отписалась) юдофобство, как и вера в коммунальный кризис в МКД, как и фразочка «то ли еще будет» - это все отличительные черты одной местной пенсионерки, которая в своих мечтах работала на Гугл, Адобе, Айбиэм и Мета одновременно, и причем все ее хотели в совет директоров бесплатной проституткой пригласить. Не буду распыляться по поводу этого персонажа, нет заслуг у нее, чтобы о чем то говорить всерьез. Давайте о Шевченко. Это ультра-коммисар с ультра левыми взглядами. Всегда стоит опасаться людей с крайними взглядами, что с левого фронта, что с правого. Он похож на повзрослевшего Удальцова ибн Залкинда. Его бабушка носила погоняло Землячка. Вполне себе с маузером ходила и стреляла. Слушать крайнего политика - ну такое себе. Сталинка, ты же в своей пшекляндии вряд ли голосовала за братьев, один из которых сдох под Смоленском. Надеюсь и второй и все эти моравецкие и прочие кшиштофы тоже найдут скорую могилу себе.
    26 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров