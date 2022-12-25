Путин назвал главную цель России

Президент заявил, что с 2014 года российская сторона старалась решить ситуацию мирным путём

25 декабря 2022, 18:53, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Президент Владимир Путин назвал объединения русского народа целью России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Путин сказал, что с 2014 года российская сторона предпринимала попытки решить ситуацию мирным путём, но другая сторона была настроена иначе.

«Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, всё началось с этого! Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали», — добавил Владимир Путин.

В основе всего, как сказал Путин, лежит политика геополитических оппонентов, «направленная на растаскивание России, исторической России».