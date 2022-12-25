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Путин назвал главную цель России

Президент заявил, что с 2014 года российская сторона старалась решить ситуацию мирным путём

25 декабря 2022, 18:53, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Владимир Путин назвал объединения русского народа целью России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Путин сказал, что с 2014 года российская сторона предпринимала попытки решить ситуацию мирным путём, но другая сторона была настроена иначе.

«Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, всё началось с этого! Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали», — добавил Владимир Путин.

В основе всего, как сказал Путин, лежит политика геополитических оппонентов, «направленная на растаскивание России, исторической России».

Комментарии 13

  • Получается?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • а нужна ли была им защита до вежливых людей? Или активная фаза началась с пересечения границы?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Русские живут по всему миру. Придётся весь мир путину завоёвывать.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Мирно страшно пересиживали, а может быть умышленно спрятались за мирно, что сейчас привело к большой крови и разорению бриллианта Русского Мира и Русского народа Новороссии Малороссии и Червленной русинской Руси(запад украины)
    25 декабря, Гость   Ответить
  • как говорил один маэстро: - «Война — это все преходящее, а музыка — вечна»... © ---- Может не стоит подменять долгосрочные планы огромного влиятельного государства, на какие-то временные желания!? Может есть смысл опять вернуть идеологию в нашей стране!?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Цель России или цель президента Путина ?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • они же начали - аргументация уровня пятилетки. Мам, он первый начал. И это, "русского народа"? Остальные национальности нашей Родины идут лесом? Или объединять будем тех, кто живет за границей путем присоединения их места жительства?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • АСС, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что события последних месяцев позволили ему убедиться в том, что 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины. - ВЫ ГОТОВЫ.. ДЕТИ?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Всё с целью никак не определится, мается....
    26 декабря, Гость   Ответить
  • 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины. - Родины может и да, но его действия не ведут к процветанию Родины.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Давно пора. Надо поднимать Русский народ без опоры на него победы не будет.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Ничто не ново под луной. В 30-е годы абсолютно под такими же лозунгами присоединяли Австрию к рейху. Свои же, немцы, вернулись на родину.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • закрывайте комменты. я устал ip переписывать уже
    27 декабря, Гость   Ответить
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