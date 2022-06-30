Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине

Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью спецоперации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Российский президент отметил, что операция по-прежнему идёт по плану.

«Работа идёт спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану», — сказал Путин по итогам своего визита в Ашхабад.

На уточняющий вопрос журналистов о возможном сроке завершения спецоперации глава государства ответил, что подгонять её под какие-то сроки — неправильно.

«Это связано с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями, а мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», — сказал президент, добавив, что российские войска продвигаются и достигают своих целей.