Путин назвал особенно важным контроль за ценами

Государства отметил, что сейчас инфляция держится в определенных рамках и имеет некоторую тенденцию к понижению

10 января 2023, 09:28, ИА Амител

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским заявил, что контроль за ценами в текущей ситуации является особенно важной задачей. Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что сейчас инфляция держится в определенных рамках и имеет некоторую тенденцию к понижению.

"У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них - контроль за ценами. Сейчас это особенно важно", — сказал президент.

Глава ФАС рассказал Путину о процессе регулирования цен на социально значимые товары, в том числе продукты и лекарства. Отдельно он остановился на ситуации в сфере строительных материалов — по словам Шаскольского, благодаря принятым антимонопольщикам мерам цены на них сейчас снижаются. Президент отметил, что это важно, учитывая планы по жилищному строительству.