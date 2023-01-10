Путин назвал особенно важным контроль за ценами

Глава государства отметил, что сейчас инфляция держится в определённых рамках и имеет некоторую тенденцию к понижению

10 января 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским заявил, что контроль за ценами в текущей ситуации является особенно важной задачей. Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что сейчас инфляция держится в определённых рамках и имеет некоторую тенденцию к понижению.

«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — сказал президент.

Глава ФАС рассказал Путину о процессе регулирования цен на социально значимые товары, в том числе продукты и лекарства. Отдельно он остановился на ситуации в сфере строительных материалов — по словам Шаскольского, благодаря принятым антимонопольщиками мерам цены на них сейчас снижаются. Президент отметил, что это важно, учитывая планы по жилищному строительству.