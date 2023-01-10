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Путин назвал особенно важным контроль за ценами

Глава государства отметил, что сейчас инфляция держится в определённых рамках и имеет некоторую тенденцию к понижению

10 января 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским заявил, что контроль за ценами в текущей ситуации является особенно важной задачей. Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что сейчас инфляция держится в определённых рамках и имеет некоторую тенденцию к понижению. 

«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — сказал президент.

Глава ФАС рассказал Путину о процессе регулирования цен на социально значимые товары, в том числе продукты и лекарства. Отдельно он остановился на ситуации в сфере строительных материалов — по словам Шаскольского, благодаря принятым антимонопольщиками мерам цены на них сейчас снижаются. Президент отметил, что это важно, учитывая планы по жилищному строительству. 

Комментарии 8

  • Демогог, разговоры есть, а результатов нет.
    10 января, Гость   Ответить
  • В какой уже раз он это сделал за 22 года правления?
    10 января, Гость   Ответить
  • А то Путин не знает как местный режим сдал народ на разграбление перевозщикам, ЖКХшникам, торгашам
    10 января, Гость   Ответить
  • "я могу" от "я сделал" отличается только действием
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, народ, это "нефть" его надо качать, а перевозчики, ЖКХшники, торгаши, это столпы ре=ма их надо поддерживать.
    11 января, Гость   Ответить
  • Надо брать пример с батьки, сказал, сделал, а нашего кто слушает?
    11 января, Гость   Ответить
  • А может хотя бы для начала не создавать условия для дальнейшего повышения цен, снижением различных видов оброка (ласково называемыми налогами, акцизами, платонами, утильсборами и т.д и т.п.)
    11 января, Гость   Ответить
  • Какой умный у нас Президент! Чертовски приятно!
    11 января, Гость   Ответить
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