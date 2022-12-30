Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом сотрудничества государств XXI веке

По мнению российского лидера, нынешние отношения между Россией и Китаем являются наилучшими за всю историю

30 декабря 2022, 17:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отношения Москвы и Пекина показывают собой образец сотрудничества, мировая напряженность лишь скрепила партнерство между двумя крупными державами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

«В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора», — прокомментировал президент.

По мнению российского лидера, нынешние отношения между Россией и Китаем являются наилучшими за всю историю.

Президент также отметил, что Россия и Китай будут и дальше укреплять военное и военно-техническое сотрудничество.