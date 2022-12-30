Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом сотрудничества государств XXI веке
По мнению российского лидера, нынешние отношения между Россией и Китаем являются наилучшими за всю историю
30 декабря 2022, 17:18, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Отношения Москвы и Пекина показывают собой образец сотрудничества, мировая напряженность лишь скрепила партнерство между двумя крупными державами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.
«В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора», — прокомментировал президент.
По мнению российского лидера, нынешние отношения между Россией и Китаем являются наилучшими за всю историю.
Президент также отметил, что Россия и Китай будут и дальше укреплять военное и военно-техническое сотрудничество.
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