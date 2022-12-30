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Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом сотрудничества государств XXI веке

По мнению российского лидера, нынешние отношения между Россией и Китаем являются наилучшими за всю историю

30 декабря 2022, 17:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Отношения Москвы и Пекина показывают собой образец сотрудничества, мировая напряженность лишь скрепила партнерство между двумя крупными державами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

«В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора», — прокомментировал президент.

По мнению российского лидера, нынешние отношения между Россией и Китаем являются наилучшими за всю историю.

Президент также отметил, что Россия и Китай будут и дальше укреплять военное и военно-техническое сотрудничество.

Комментарии 5

  • кинут шаолини дзюдоистов через плечо...! и глазом не моргнут...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Зависимость стала конечно сильнее, не кто в этом и не сомневался.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Мы единственная страна которая косоглазым за истребления нашего населения ковидом ни чего не предъявила
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А чё про шаолиня и дзюдоиста не написали мой комментарий
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Цена на помидоры из Турции это подтверждает
    30 декабря, Гость   Ответить
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