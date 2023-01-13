Путин назвал поддержку участников СВО ключевым моментом мотивации

Глава государства отметил, что военнослужащим нужно внимание со стороны не только близких, но и государства

13 января 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский президент Владимир Путин назвал поддержку участников специальной военной операции со стороны близких и органов власти ключевым моментом мотивации. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе встречи с главой Башкирии Радием Хабировым.

Путин отметил, что когда человек находится в условиях, опасных для его жизни, то внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства является ключевым моментом мотивации.

Напомним, что 13 января президент прибыл в Уфу, где посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.