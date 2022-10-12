Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская сторона не отказывается от поставок газа в Европу. Об этом он сказал во время выступления в рамках Российской энергетической недели.

«Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму, мяч на их стороне», — заявил Путин.

При этом он добавил, что поставлять топливо не будут в те страны, которые ограничат цены на нефть.

По словам президента, произошедшее на «Северных потоках» является актом международного терроризма. Путин отметил, что отремонтировать поврежденные трубопроводы возможно, но «только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности».