Путин — о поставках газа в Европу: «Мяч на их стороне»

Президент отметил, что Россия готова поставлять энергоресурсы в европейские страны

12 октября 2022, 18:10, Илья Звягинцев

Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская сторона не отказывается от поставок газа в Европу. Об этом он сказал во время выступления в рамках Российской энергетической недели.

«Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму, мяч на их стороне», — заявил Путин.

При этом он добавил, что поставлять топливо не будут в те страны, которые ограничат цены на нефть.

По словам президента, произошедшее на «Северных потоках» является актом международного терроризма. Путин отметил, что отремонтировать поврежденные трубопроводы возможно, но «только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности».

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