Путин провёл заседание Совбеза и обратился к ВСУ

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета Безопасности. Глава государства заявил, что даёт самую высокую оценку российским солдатам и офицерам — они выполняют свой долг и действуют успешно.

Отдельно он обратился к украинским военным и призвал их договариваться с ним, поскольку с “шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ”, ни о чём договориться не получится.