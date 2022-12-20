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Путин: Обстановка в новых регионах России крайне сложная

На защиту со стороны работников органов безопасности надеются живущие там люди, заявил глава государства

20 декабря 2022, 11:35, Никита Черников

Кадр из видео: kremlin.ru
Кадр из видео: kremlin.ru

Обстановка в новых регионах России крайне сложная, заявил Владимир Путин в поздравлении работников органов безопасности с профессиональным праздником.

«Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России. И ваш долг сделать всё необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод», — сказал президент.

Ранее глава государства заявил, что у России нет заинтересованности кого-либо поглощать. «Просто нет целесообразности», — отмечал Путин после переговоров с Александром Лукашенко в Минске.

Комментарии 22

  • Чтобы упростить ситуацию в тех тревожных районах,необходимо чекистам чаще принимать и обнародовать репрессии относительно врагов народа,проживающего там.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, закусывать надо
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Короче, влипли по полной!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Год назад в тех регионах вообще проблем таких не было. А в других регионах России все уже хорошо? И кто виноват, что так произошло?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Вы против защиты мирной жизни проживающих там?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Как там сирийские мирные жители поживают ?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Херсон вообще бандеровцы захватили
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и поэтому там сейчас хорошо жить )
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Да и внутри России врагов хватает. Например переговорщиков с бендеровцами почему до сих пор не задержали? Из пунктов приема личного состава пропало 1,5 млн комплектов военной формы для мобилизованных - где расследование и посадки?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Как там в Гандурасе мирные жители поживают ? Ни кто не обижает ?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Даже на новых стройках в Мариуполе кто-то неплохо руки греет... ((
    20 декабря, Гость   Ответить
  • В Херсоне сейчас лучше всего бандеровцам
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Как вы думаете почему в США с населением в 332 миллиона человек последний небольшой террористический акт со взрывом на бостонском марафоне произошёл почти 10 лет назад?Потому что там всё и вся прослушивается, просматривается и все при любом подозрении капают друг на друга.Случаи любого поползновения сразу жёстко пресекаются и строго наказываются.Карающие органы там работают как надо.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Если Херсон бандеровцы захватили, им там и хорошо, это же логично
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Проверьте, как закупает Миноборона нашей страны технику для СВО......Одни гибнут и возвращаются без ног и рук, другие пользуются ситуацией и "гребут" в свои карманы.....Как только при сложившейся ситуации мысль о наживе приходит?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, первая же ссылка: "2 октября 2017 года в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. С балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel он стрелял, целясь в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку. В результате стрельбы погибли 58 человек, еще больше 500 получили ранения. Подозреваемый в совершении преступления покончил с собой."
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, "3 августа 2019 года в торговом центре в городе Эль-Пасо в штате Техас в результате стрельбы погибли 20 человек, 26 получили ранения. Подозреваемый в нападении задержан."
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, "31 мая 2019 года в результате стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 12 человек. Преступник умер после ранений, нанесенных полицейскими. Им оказался 40-летний Диуэйн Крэддок, работавший долгое время в департаменте коммунальных услуг города. По данным СМИ, он решил отомстить за увольнение. Как сообщили правоохранительные органы, погибшие были его коллегами". Я к тому, что вы ложную информацию сообщаете, уверяя, что в США последний небольшой терракт произошёл почти 10 лет назад.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Чрезмерно много в угоду мировому глобалистскому олигархату занимались устройством договорняков и оставления освобожденных территорий, вместо увеличения темпов освобождения русских от расистского геноцида по всей территории украины и интенсивного разгрома и уничтожения структур нацистского образования. Тем самым дезорентировали народ украины и не подняли его половину на сопротивление сионистскому расистскому оккупационному киевскому режиму мирового сионизма.Изменить ситуацию может только полная и безоговорочная мощная военная победа на поле боя.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Не надо путать акты терроризма-взрывы (недавний-подрыв Крымского моста, теракты в городе Херсоне) обдуманные и тщательно приготовленные действия со стрельбой свихнувшихся граждан,в связи с умопомрачением.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Как говорил Мюллер:"Что знают двое,то знает свинья".А вот что зародилось в одной голове,узнать невозможно, если он молчит.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ну, "мы ещё не начинали"
    20 декабря, Гость   Ответить
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