Путин обязал рассчитываться с недружественными странами в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед рядом иностранных правообладателей, который предусматривает создание спецсчетов для расчётов в нацвалюте. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом устанавливается временный порядок исполнения Российской Федерацией денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

«Должник, извещённый об обстоятельствах, уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав путём перечисления средств на специальный рублёвый счёт», — говорится в документе.

Подчёркивается, что должники будут исполнять обязательства в рублях иностранным правообладателям, которые связаны с недружественными странами, поддержали антироссийские санкции и дискредитируют российскую армию.