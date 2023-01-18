Путин заявил, что победа России в спецоперации на Украине неизбежна

Глава государства отметил, что в основе успешного окончания спецоперации лежит несколько вещей

18 января 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Cпециальная военная операция на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счёт её оборонной промышленности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода в Петербурге.

"С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплочённость русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы, и всей экономики", – сказал президент.

Он подчеркнул, что каждое из этих звеньев – промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей, здравоохранение – создаёт основу для эффективного развития России и её победы.