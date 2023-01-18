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Путин заявил, что победа России в спецоперации на Украине неизбежна

Глава государства отметил, что в основе успешного окончания спецоперации лежит несколько вещей

18 января 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Cпециальная военная операция на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счёт её оборонной промышленности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода в Петербурге.

"С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплочённость русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы, и всей экономики", – сказал президент.

Он подчеркнул, что каждое из этих звеньев – промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей, здравоохранение – создаёт основу для эффективного развития России и её победы.

Комментарии 29

  • У СССР всё это было на высшем уровне, но в Афганистане это не помогло. И пиндосам не помогло. Пиндосам и во Вьетнаме развитый ВПК не помог
    18 января, Гость   Ответить
  • Про единство и сплочённость он сильно загнул.
    18 января, Гость   Ответить
  • Украине скоро трындец.
    18 января, Гость   Ответить
  • Про единство и сплочённость он сильно загнул.--- завидуй, хохоль. Или вали на Украину, двухпроцентный
    18 января, Гость   Ответить
  • Владимир Владимирович, поддерживаем и верим в Вас! Жги их. И наших всепропальщиков и "типа" пацифистов=)
    19 января, Гость   Ответить
  • В ничкго что все созлавалось для разрушения Союза в действии и те кто пресмыкает и оберегает Ельцин Центр и политику запада плюют на все предав ысе на свете и меня и вас
    19 января, Гость   Ответить
  • Путин Нормальный но не понимая одного что его предают те кто добиввался не дружбы а денег толкая все и всех в ад
    19 января, Гость   Ответить
  • Беда Путина и Власти Олигархи не дают Развиваться России и это факт 30 правления
    19 января, Гость   Ответить
  • а у него выбора нет
    19 января, Гость   Ответить
  • Путин нереально крутой правитель, другого такого не будет. Полностью поддерживаю его политику!!!
    19 января, Гость   Ответить
  • Путин нереально крутой правитель, другого такого не будет. ***** А в чём конкретно крутость-то? И почему при нём страна оказалась в сплошном кольце кровных врагов?
    19 января, Гость   Ответить
  • Победа скорее всего неизбежна, но от того, какой ценой, тоже многое зависит. Если лучшая часть общества, которая сейчас больше всего делает для Победы, никогда не узнает об этой Победе, это будет плохо
    19 января, Гость   Ответить
  • А зачем воевать, если можно конкурировать экономически и идеологически? Беда в том, что уровень жизни в том же Донбассе до появления там Гиркина был значительно выше среднероссийского. Хотя олигархат и у нас, и у них всё тот же - граждане Израиля.
    19 января, Гость   Ответить
  • страна оказалась в сплошном кольце кровных врагов? - вообще-то страна в кольце кровных врагов со времен Ивана Грозного. Как только заявила о себе на международной арене...
    19 января, Гость   Ответить
  • страна в кольце кровных врагов со времен Ивана Грозного --- При Ельцине страна была в кольце друзей
    19 января, Гость   Ответить
  • При Ельцине страна была в кольце друзей **** Это про ножки Буша? Или про печеньки Вагон Вилс? Ты реально дебил конченный или просто пытаешься под него косить?
    19 января, Гость   Ответить
  • И почему при нём страна оказалась в сплошном кольце кровных врагов? **** А у России какие то мифические друзья были? Это кто, интересно? Назвать друзей можешь?
    19 января, Гость   Ответить
  • Это про ножки Буша? ----- В то время они реально спасали страну от голода!
    19 января, Гость   Ответить
  • Ты реально дебил конченный ---- Ты бы расслабился, дебил, я тебе, дебилу, подыграл, это был сарказм. Ты бы по сути писал, а не на личности переходил, как баба истеричная, которая, из-за нехватки ума, орет "сам дурак". А то цели у тебя благие, патриотические, но из-за того, что ты дебил, делаешь только хуже. Ну написал либераст про откаты, у тебя ума не хватает ответить ему по сути, начинаешь истерить
    19 января, Гость   Ответить
  • -- В то время они реально спасали страну от голода! **** Который пиндосы и устроили. А по пищевой ценности ножки Буша где то между веником и кольцевыми червями. Гадость редкостная.
    19 января, Гость   Ответить
  • до появления там Гиркина был значительно выше среднероссийского --- это как "до начала варки капусты, цены на колбасу в Пятерочке были выше". Гиркин появился в связи с госпереворотом, а не в связи с уровнем жизни
    19 января, Гость   Ответить
  • можно конкурировать экономически и идеологически --- можно, но никогда в истории человечества не получалось. Всегда воевали за ресурсы и рынки, которые помогали конкурировать экономически и идеологически
    19 января, Гость   Ответить
  • Олени, посмотрите хотя бы на Китай и сравните с Россией, может хоть так поймёте куда нас ведёт сея политика. Диктатуре выгодно посадить народ в окружённую крепость, так легче творить беспредел и обогащаться, а развивать так страну не получится, такую страну ждёт деградация.
    19 января, Гость   Ответить
  • Украинцы восстали,хотели ходить в кружевных трусиках как в европе,перебили сотню народу,пожгли омоновцев,назвали это революцией достоинств и сейчас живут-поживают,да добра наживают.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, а пальмовое масло миллионы тонн, это не гадость?
    19 января, Гость   Ответить
  • Страшно представить, вдруг не станет Владимира Владимировича, и война сразу прекратится.
    19 января, Гость   Ответить
  • На смену Владимиру Владимировичу придёт Евгений Викторович Пригожин и вот он-то покажет всем недругам России,начиная с иноагентов, Кузькину мать с горбинкой.
    19 января, Гость   Ответить
  • На смену Владимиру Владимировичу придёт Евгений Викторович Пригожин и вот он-то... Не дождешься!
    19 января, Гость   Ответить
  • После революции достоинства украинцы выбрали своим президентом пианиста нюхача.И сейчас живут поживают,да добра наживают.
    19 января, Гость   Ответить
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