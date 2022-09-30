Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий

Президент Владимир Путин подписал договоры о вступлении в состав России новых территорий и образовании в РФ новых субъектов. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония подписания договоров о вступлении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошла в Кремле. С 23 по 27 сентября во всех упомянутых регионах прошли референдумы, на которых большинство проголосовавших высказались «за» присоединение.

Со стороны ДНР договор подписал глава республики Денис Пушилин, со стороны ЛНР — Леонид Пасечник, со стороны Запорожской области — Евгений Палецкий, со стороны Херсонской области — Владимир Сальдо.

В ходе своего обращения Путин подчеркнул, что этот выбор сделали миллионы людей. Он призвал Киев немедленно прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров и отметил, что Россия будет использовать для защиты своих территорий любые доступные средства.

«Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру», — сказал президент, отметив, что Россия готова к мирным переговорам.