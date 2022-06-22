Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа «И» в рублях. Текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает открытие на имя одного или нескольких иностранных депозитариев без личного присутствия их представителей счета типа «И», который ведется в рублях. В роли бенефициаров выступают владельцы российских евробондов.

«Индексация сумм денежных средств производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям в порядке, установленном Министерством финансов России по согласованию с Центральным банком», — говорится в указе.

Отмечается, что Минфин имеет для этого право заключать соглашения с центральным депозитарием, российскими банками и другими лицами. В свою очередь, центральный депозитарий будет вести реестр держателей российских евробондов и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций, с привлечением уполномоченных банков.