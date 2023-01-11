Путин пообещал решить проблемы с обеспечением задействованных в спецоперации частей

Глава государства подчеркнул, что в России продолжится реализация масштабных социально-экономических программ и планов

11 января 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что власти решат все проблемы, которые связаны со снабжением военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что РФ гарантирует безопасность и интересы страны. Также Путин сообщил о планах повышать обороноспособность РФ.

«Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооружённых сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — заявил Путин.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в России продолжится реализация масштабных социально-экономических программ и планов, которые нацелены на повышение благосостояния населения, раскрытия громадного потенциала России и расширение международных связей. Ресурсы для решения этих задач у страны есть, отметил он.