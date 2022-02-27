Путин поручил перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим несения службы

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и его заместителем Валерием Герасимовым поручил перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим несения службы в ответ на агрессивные высказывания высших должностных лиц стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

“Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны”, — заявил глава государства.

Как указано в справочнике на сайте Министерства обороны, стратегические силы “предназначены для сдерживания агрессии против России и её союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия”.