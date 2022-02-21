Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин проведет внеочередное заседание Совбеза. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пишет РИА Новости, на нем выступят сам глава государства и другие спикеры. Представитель Кремля подчеркнул, что это будет «большой Совет Безопасности».

«Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных», — добавил Песков.

Напомним, что ситуация вокруг ДНР и ЛНР обострилась 18 февраля — тогда главы самопровозглашенных республик объявили об эвакуации мирного населения, а также о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

По сообщениям ведомств, украинские силовики ведут активные обстрелы территории. Снаряды попадают в жилые дома, школы, детские сады. Кроме того, милиция ДНР и ЛНР сообщают о ликвидации украинских диверсантов, которые пытаются подорвать важные инфраструктурные объекты.