Путин раскритиковал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолеты

По словам главы государства, на некоторых предприятиях до сих пор нет заказов или они оформляются слишком долго

11 января 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на строительство отечественных самолётов. Во время совещания с правительством РФ, сообщает «Ъ», он обратился к вице-премьеру Денису Мантурову и поручил в течение месяца завершить работу по оформлению заказов на самолёты на текущий год.

По словам Путина, на некоторых предприятиях до сих пор нет заказов или они оформляются слишком долго.

«Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Контракты когда будут?» — сказал глава государства.

Президент пояснил, что заводы определяют свои перспективы исходя из заказов — им нужно рассчитать, сколько нанимать рабочих и насколько сохранять свои производственные мощности. Он поручил вице-премьеру в течение месяца завершить работу по оформлению заказов на самолёты на текущий год.