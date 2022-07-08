Путин рассказал, на чем основывались пророчества Владимира Жириновского

Президент России Владимир Путин рассказал, на чём основывались пророчества Владимира Жириновского. Его слова передаёт РИА Новости.

«Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций», — сказал Путин во время встречи с главами фракций Госдумы.

Путин отметил, что Жириновский был патриотом России, а вся его деятельность основывалась на этом.

Напомним, что Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля после продолжительной болезни.