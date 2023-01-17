Путин разрешил крупным компаниям игнорировать недружественных акционеров

Мера является временной и будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно

17 января 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

С 17 января крупные российские компании в сфере энергетики, машиностроения, торговли с иностранным участием имеют право принимать решения без учёта голосов акционеров из недружественных стран. Теперь предприятия могут игнорировать голоса таких совладельцев, сообщается в указе, который подписал президент России Владимир Путин во вторник, 17 января.

В документе указано, что компании должны соответствовать ряду критериев: доля недружественных акционеров составляет не более 50%, объём выручки группы лиц российской организации превышает 100 миллиардов рублей за год, предшествующий решению, а российский совладелец должен находиться под санкциями.

Между тем голоса недружественных совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования. В этом случае решение принимается большинством голосов от общего числа участников, вне зависимости от положений учредительных документов и корпоративного договора.

Мера является временной, будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно. Указ вступил в силу со дня официального опубликования.