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Путин разрешил крупным компаниям игнорировать недружественных акционеров

Мера является временной и будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно

17 января 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

С 17 января крупные российские компании в сфере энергетики, машиностроения, торговли с иностранным участием имеют право принимать решения без учёта голосов акционеров из недружественных стран. Теперь предприятия могут игнорировать голоса таких совладельцев, сообщается в указе, который подписал президент России Владимир Путин во вторник, 17 января.

В документе указано, что компании должны соответствовать ряду критериев: доля недружественных акционеров составляет не более 50%, объём выручки группы лиц российской организации превышает 100 миллиардов рублей за год, предшествующий решению, а российский совладелец должен находиться под санкциями.

Между тем голоса недружественных совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования. В этом случае решение принимается большинством голосов от общего числа участников, вне зависимости от положений учредительных документов и корпоративного договора.

Мера является временной, будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно. Указ вступил в силу со дня официального опубликования.

Комментарии 6

  • Кто-то нам тут про ракеты рассказывает, якобы они нас защитят от нашествия недружественных стран, которым нужны наши ресурсы, у них они уже давно есть, вон по 50% акций принадлежит им. Вопрос зачем нам ракеты всё-таки.
    17 января, Гость   Ответить
  • Так можно дожить до разбитого корыта.
    17 января, Гость   Ответить
  • Бизнес прёт От бульбашей картошку импортируем,меняем на собачатину Собак корейцам экспортирует...
    17 января, Гость   Ответить
  • разрешил.... благодетель
    18 января, Гость   Ответить
  • Не друг ты мне,гнида европейская.
    18 января, Гость   Ответить
  • Инвестиционный климат все улучшается
    18 января, Гость   Ответить
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