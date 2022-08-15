Путин: Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном
Президент отметил, что единомышленники России хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права
15 августа 2022, 23:32
Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, заявил президент Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, глава государства выступил на форуме «Армия-2022».
«Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», — сказал он.
Президент подчеркнул, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учёта интересов друг друга.
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