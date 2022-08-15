Путин: Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном

Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, заявил президент Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, глава государства выступил на форуме «Армия-2022».

«Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», — сказал он.

Президент подчеркнул, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учёта интересов друг друга.