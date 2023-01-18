Путин: Россия в ходе СВО хочет прекратить войну в Донбассе, которая идет с 2014 года

Глава государства также отметил, что трагедия на Украине началась после "антиконституционного государственного вооружённого переворота"

18 января 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда заявил, что РФ хочет прекратить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года. Как пишет ТАСС, глава государства подчеркнул, что всё, что Россия делает сегодня, направлено на завершение конфликта.

"По сути, полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжёлой техники, артиллерии, танков и авиации. Это всё происходило", – заявил Путин, подчеркнув, что смысл спецоперации – прекратить её.

Глава государства также отметил, что трагедия на Украине началась в 2014 году, после "антиконституционного государственного вооружённого переворота", что потребовало от России помощи крымчанам, после чего начались события в Донбассе. Сами территории Путин назвал историческими территориями РФ, которые после развала СССР отошли Украине.