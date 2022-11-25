Путин: Россия воюет с теми, кто использует украинцев как пушечное мясо

Россия на Украине воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. Так противника России описал президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции. Трансляция встречи главы государства велась в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что ему известно о случаях, когда солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреливали перед строем, если те оставляли свои позиции в бою.

«Нам приходится иметь дело <...> с теми, кто им всё поставляет и платит, использует их как пушечное мясо, на самом деле. Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются», — сообщил президент.