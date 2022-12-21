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Путин: систему военкоматов в России необходимо модернизировать

Президент отметил, что мобилизация выявила определённые проблемы

21 декабря 2022, 19:49, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии Минобороны РФ заявил, что частичная мобилизация выявила определённые проблемы. Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что необходимо модернизировать систему военкоматов.

«Знаю, что необходимые меры принимаются, но всё же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего, нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями», — заявил президент.

Путин также добавил, что обновления требует и система организации гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью.

Комментарии 4

  • С головы начинать надо. 1,5 млн комплектов обмундироввния растаяли,а где реакция?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Определенные проблемы - не все дураками оказались?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Тыловой военкоматовский планктон на фронт периодически отправлять Кто подвиг совершит, может призывом заниматься
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Вот прямо сейчас назрела необходимость, понимаю
    22 декабря, Гость   Ответить
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