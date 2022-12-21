Путин: систему военкоматов в России необходимо модернизировать

Президент отметил, что мобилизация выявила определённые проблемы

21 декабря 2022, 19:49, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии Минобороны РФ заявил, что частичная мобилизация выявила определённые проблемы. Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что необходимо модернизировать систему военкоматов.

«Знаю, что необходимые меры принимаются, но всё же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего, нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями», — заявил президент.

Путин также добавил, что обновления требует и система организации гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью.