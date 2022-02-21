Путин собрал заседание Совбеза по теме Украины и признания ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Трансляция заседания ведётся на портале «Смотрим.ру».

Открывая заседание Совбеза, Путин уточнил, что решил обсудить обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости республик и обращение Госдумы по этому поводу. По его словам, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.

Президент также отметил, что Россия изначально делала всё, чтобы мирным путём разрешить возникшие противоречия.

«Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз», — добавил он.

Также Путин заявил, что если Украина вступит в НАТО, угрозы для России многократно возрастут.