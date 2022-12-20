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Путин: У России нет заинтересованности кого-либо поглощать

Подобные слухи президент назвал чушью и попытками недоброжелателей затормозить интеграционный процесс с Белоруссией

20 декабря 2022, 07:50, Никита Черников

Кадр из видео:
Кадр из видео: "Смотрим"

У России нет заинтересованности кого-либо поглощать, заявил Владимир Путин в Минске после переговоров с Александром Лукашенко, комментируя слухи о планах страны поглотить Белоруссию.

«Просто нет целесообразности в этом», — подчеркнул президент.

Он пояснил, что вопрос не в поглощении, а в согласовании экономической политики. «Всё остальное — это наносное. Чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и всё», — цитирует российского лидера РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин отправился в Минск, чтобы якобы принудить Белоруссию к участию в спецоперации на Украине.

Комментарии 11

  • Сколько противоречий в его высказываниях, нет последовательности. Разве интеграция, это не поглашение, это по сути одно и тоже, только разными словами.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Что то не весёлый дедушка на фото получился Точно всё по плану идёт?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Разве интеграция, это не поглашение, это по сути одно и тоже, только разными словами.=============Совершенно разные понятия. Поглощение - это когда одна часть вбирает другую часть в себя, уничтожая по сути, а интеграция - это когда части объединяются в целое, не уничтожаясь одно другим.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Для интеграции нужны два равноценных участника, в случае не равноценных участников, всегда будет поглощение.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Теперь Россия пойдет другим путем: хотите быть с нами? - а что вы можете предложить нам? А не как раньше - последнюю рубаху для братушек, а в итоге русофобия и вечные обиды
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Надо громкие фразы уже заканчивать
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Сегодня это не интеграция и не поглощение, это возвращение своей территории. Управление из Лондона и Вашингтона переходит Москве. Потом останется убрать остатки англосаксонского управления в самой Москве и всё будет нормальёк.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А в чём вообще заинтересованность у России?Просветил бы православных. А то гуляем впотьмах неизвестности,скрепы нащупывая...
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Значит заинтересована. От создателей таких перлов как "пенсионный возраст повышать не будет, конституцию не сменим, войска не введем "
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, "пока я президент повышения не будет" сказано Путиным в 2005-м, после этого он в 2008 перестал быть президентом. Вообще предположение что он знал что через 13 лет будет президентом отдаёт мистикой, вряд ли кто в здравом уме может быть убежденным в таком на 100%. За это время Европа, Белоруссия и Казахстан провели аналогичные реформы. За те месяцы которые он дал на обсуждение, заксобрания всех регионов единогласно приняли. Да Путин конечно силён, но противостоять всем и вся... в т.ч. министрам, экономистам-ученым, МВФ.. это вряд ли. А суверенизация Конституции и борьба с неонацизмом на границах - это правильно.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • При такой стратегии и глобальной политики Россия потеряет все свои законные территории оторванные у нее в результате преступного госпереворота ельцина и наглого предательства горбачева, отказавшегося исполнять свои конституционные обязанности Президента. Не возвращение территорий России, безделье в плане прихода к власти дружественных и зависимых от России правящих режимов, умышленный отказ от создания военно политического евразийского, а может быть и мирового блока на подобии НАТО во благо мирового глобализма и демонстрации ему своего поклонения это политика уничтожения России проводимая мировым сионизмом(сша) посредством его агентуры к сожалению которую он засеял во все органы власти особенно высшие.
    20 декабря, Гость   Ответить
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