Путин: У России нет заинтересованности кого-либо поглощать

Подобные слухи президент назвал чушью и попытками недоброжелателей затормозить интеграционный процесс с Белоруссией

20 декабря 2022, 07:50, Никита Черников

Кадр из видео: "Смотрим"

У России нет заинтересованности кого-либо поглощать, заявил Владимир Путин в Минске после переговоров с Александром Лукашенко, комментируя слухи о планах страны поглотить Белоруссию.

«Просто нет целесообразности в этом», — подчеркнул президент.

Он пояснил, что вопрос не в поглощении, а в согласовании экономической политики. «Всё остальное — это наносное. Чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и всё», — цитирует российского лидера РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин отправился в Минск, чтобы якобы принудить Белоруссию к участию в спецоперации на Украине.