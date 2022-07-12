Путин увеличил число вице-премьеров правительства до 11

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров правительства до 11. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ», — сказано в документе.

Правительству России также предложили изменить ранее изданные акты в соответствии с изданным указом.

Документ вступил в ситу с момента публикации.

Еще одним заместителем председателя правительства станет глава Минпромторга Денис Мантуров.