НОВОСТИПолитика

Путин уверен, что все перемены в России приведут к лучшему

Президент выразил надежду, что подрастающее поколение сможет сделать этот мир более справедливым

19 декабря 2022, 13:47, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что все происходящие в России и в мире перемены ведут к лучшему, сообщает РИА Новости.

«Большие перемены происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены к лучшему», — сказал президент в видеообращении к участникам первого съезда российского движения детей и молодёжи.

Путин выразил надежду, что подрастающее поколение сможет сделать этот мир более справедливым «благодаря своим поступкам, решительности и открытости намерений и принципов».

Речь идёт о мире, в котором «между народами установится равенство и где каждый будет иметь право на уважение, на возможность следовать своим традициям, общаться на родном языке и чтить своих предков».

Также Путин подчеркнул, что в справедливом мире у всех людей будет возможность для самореализации независимо от происхождения.

Комментарии 23

  • мы уже давно поняли, что все к лучшему (вопрос только к чьему именно)
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Всё это соответствует будущему социалистическому обществу, а не нынешнему грабительскому капиталистическому.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Я уже 22 года жду "к лучшему"-боюсь,не доживу!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Будущее поколение будет жить при социализме.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • "Все для блага человека"?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Да, большинство наделяет Путина качествами волшебника который по мановению руки может сделать всем хорошо, присадить всех плохих дяденек, поставить хороших и все бы мы зажили сыто и богато. Но почему же он так не делает? Значит он тоже плохой дяденька, только притворяется хорошим. Но реальность такова, что не может физически один человек даже если он царь, даже пусть с пятью друзьями-единомышленниками, сделать то что должно сделать большинство общества на всех уровнях. И особенно когда 95% элиты молчаливо против. Вообще неважно что элита говорит, важно что она делает. Поэтому всё медленно. Но в том то и талант Путина, что он находясь в меньшинстве переигрывает элиту, да еще и врага вынуждает принимать решения на пользу нашей экономике.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • да еще и врага вынуждает принимать решения на пользу нашей экономике. ////В дурке инет подключили?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Поэтому всё медленно. - То есть еще лет сто?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • даже пусть с пятью друзьями-единомышленниками, " А что так мало единомышленников? Посадить пару-тройку сотен коррупционеров и саботажников у него руки коротки? Или его принцип:"своих не бросаю" не даёт свободы действий?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • К лучшему но не всем - 0,5% от всех жителей
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, который ////В дурке инет подключили? ------- подумайте введение санкций в конечном итоге идёт во вред или на пользу нашей экономике? В ответ помимо всего прочего продажа газа за рубли - это польза? А введение потолка цен. И даже взрыв северного потока - всё на пользу, всё на выход из-под зависимости от Запада. Гостю, который /Посадить пару-тройку сотен коррупционеров и саботажников у него руки коротки?/ Как раз про это и говорил. Путин сам будет расследовать, доказывать, судить и садить? Или у него есть свой неподкупный некоррупционный отряд следователей-и-судей?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Вот посадит Путин плохих дяденек за их решительные поступки, а как же их детки,та молодая поросль разве задумается о справедливости?Или как у персонажа из известного фильма "Да, у меня такой папашка был, что вам всем до него дорасти надо. Он, как потом выяснилось, вагонами воровал. Ну, Сидоренко. Может, слыхали такую фамилию?"
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Наверное поэтому Путин и дал приказ провести СВО, чтобы принудить экономику страны к её поднятию и убыстрению в развитии.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • для ЛГБТ комментаторов - точно к лучшему не приведут. злитесь дальше
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Про то и речь, не будет компрадорская элита ничего делать для России, пока Запад ей нож к горлу не приставит. Вот и приходится Путину воздействовать на нашу элиту через её западных хозяев. А что делать, другой у нас пока нет.. и пока не предвидится.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что за всё хорошее в стране Владим Владимыч отвечает лично, а за всё плохое компрадорская элита. Тот же пенсионный возраст - президент же жестко сказал, что повышения не будет, а элита взяла и подняла.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Но в том то и талант Путина, что он находясь в меньшинстве переигрывает элиту, да еще и врага вынуждает принимать решения на пользу нашей экономике. -------- А можно ли на вас, как нибудь взглянуть?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Какой то не здоровый оптимизм. Все изменится к лучшему и в Мире и в России когда встанут народы Мира неевреи объединятся в Союз и освободят свои страны, и Россия также, от засилья мирового сионизма
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, или у него есть не подкупный,некоррупционный отряд следователей и судей---ну не позорьте так гаранта,это же он лично назначает на эти посты людей
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Все перемены в нашей стране исключительно через "Лебединое озеро" происходят. Ждём.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А можно ли на вас, как нибудь взглянуть?-------?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Но реальность такова, что не может физически один человек даже если он царь, даже пусть с пятью друзьями-единомышленниками,-----По сути вы сами признали, что царь и 5 бояр не дееспособны.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Да, понимаю что у каждого своё представление о мире, о России, о Путине и его фантастических способностях. Но в обществе к сожалению не распространены знания об управлении социумом, настоящие знания, поэтому представления у людей нецелостны, калейдоскопичны и противоречивы. Например, то Путин всемогущ, то через минуту он уже не дееспособен. Или с одной стороны в стране тотальная коррупция среди чиновников, но если чиновника назначил Путин, то это сразу перманентно кристально честный чиновник. Для меня это бред, но для многих нарисовали именно такую картину мира и они в нее верят.
    20 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров