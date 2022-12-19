Путин уверен, что все перемены в России приведут к лучшему

Президент выразил надежду, что подрастающее поколение сможет сделать этот мир более справедливым

19 декабря 2022, 13:47, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что все происходящие в России и в мире перемены ведут к лучшему, сообщает РИА Новости.

«Большие перемены происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены к лучшему», — сказал президент в видеообращении к участникам первого съезда российского движения детей и молодёжи.

Путин выразил надежду, что подрастающее поколение сможет сделать этот мир более справедливым «благодаря своим поступкам, решительности и открытости намерений и принципов».

Речь идёт о мире, в котором «между народами установится равенство и где каждый будет иметь право на уважение, на возможность следовать своим традициям, общаться на родном языке и чтить своих предков».

Также Путин подчеркнул, что в справедливом мире у всех людей будет возможность для самореализации независимо от происхождения.