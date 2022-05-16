Путин: вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст угрозы для России
Однако расширение военно-политического блока вызовет ответную реакцию РФ, подчеркнул президент
16 мая 2022, 19:53
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст угрозы для России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.
«Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет — решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться», — заявил Путин.
Напомним, что Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс 15 мая. Отступить от многолетнего нейтралитета их подтолкнул кризис на Украине.
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