Путин: вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст угрозы для России

Однако расширение военно-политического блока вызовет ответную реакцию РФ, подчеркнул президент

16 мая 2022, 19:53

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст угрозы для России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет — решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться», — заявил Путин.

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Напомним, что Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс 15 мая. Отступить от многолетнего нейтралитета их подтолкнул кризис на Украине.

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Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Швеция приняла решение вступить в НАТО

Швеция приняла решение вступить в НАТО

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