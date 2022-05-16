Путин: вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст угрозы для России

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст угрозы для России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет — решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться», — заявил Путин.

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Напомним, что Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс 15 мая. Отступить от многолетнего нейтралитета их подтолкнул кризис на Украине.

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Политика Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО