Путин выразил соболезнования родным и близким Жириновского
Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом, заявил глава государства
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Заявление президента по случаю смерти политика опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — сказал глава государства.
Путин добавил, что о Жириновском сохранится добрая, светлая память. Он также передал соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича.
Напомним, что о смерти Владимира Жириновского 6 апреля первым сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что это невосполнимая потеря для всех нас.
В Сети также появился отрывок с заседания Госдумы. В ходе неё Володин сообщил о смерти Жириновского, после чего все депутаты почтили его память минутой молчания.