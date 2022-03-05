Путин заявил, что Украина ставит под вопрос свою государственность
По словам Путина, Россия предоставила много разных вариантов демилитаризации Украины
Если руководство Украины продолжит свои действия, то оно поставит под вопрос будущее собственной государственности, и это будет целиком и полностью ответственность украинских политиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами.
По словам Путина, Россия предоставила много разных вариантов демилитаризации Украины, которые сейчас лежат на столе переговоров с Киевом. Президент заявил, что нейтральный статус Украины нужен, чтобы она не вступила в НАТО.
Также Путин отметил, что попытки установить бесполётную зону над Украиной будут рассматриваться как участие в военных действиях. По его словам, в ходе спецоперации уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины, а также практически завершена ликвидация ПВО.