Путин заявил, что Украина ставит под вопрос свою государственность

Если руководство Украины продолжит свои действия, то оно поставит под вопрос будущее собственной государственности, и это будет целиком и полностью ответственность украинских политиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами.

По словам Путина, Россия предоставила много разных вариантов демилитаризации Украины, которые сейчас лежат на столе переговоров с Киевом. Президент заявил, что нейтральный статус Украины нужен, чтобы она не вступила в НАТО.

Также Путин отметил, что попытки установить бесполётную зону над Украиной будут рассматриваться как участие в военных действиях. По его словам, в ходе спецоперации уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины, а также практически завершена ликвидация ПВО.