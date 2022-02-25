Путин заявил о готовности провести переговоры с Украиной

Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

“Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне”, — заявил Путин, слова которого приводит МИД КНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сесть с Москвой за стол переговоров.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.