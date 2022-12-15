Работа на опережение. Депутаты АКЗС раньше Госдумы решили, как контролировать работу аттракционов

Отвечать за контроль будет краевая инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

15 декабря 2022, 12:41, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС на сессии 15 декабря приняли законопроект о контроле за состоянием и эксплуатацией аттракционов. С 1 января 2023 года региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации аттракционов отнесён к предмету совместного ведения РФ и субъектов. При этом отдельный федеральный закон еще не принят. Поэтому региональные депутаты вынуждены были действовать на опережение.

После принятия документа у специальных органов появляются полномочия для оценки технического состояния аттракционов и контроля за ними. Этим займётся краевая инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Ведомство продолжит контролировать работу юрлиц и индивидуальных предпринимателей, владеющих аттракционами и предлагающих ими воспользоваться. В случае несоответствия требований, а также причинения вреда, ущерба или угрозы их возникновения инспекция может выписать предписание и применить меры ответственности.

По словам депутата АКЗС директора парка «Лесная сказка» Сергея Писарева, принятие законопроекта положительно повлияет на работу отрасли. «Мы очень часто слышим от жителей о том, что директора парков понаставили аттракционов, но не несут никакой ответственности за них. Я хотел бы в связи с этим сказать, что ни один директор парка не хочет сидеть в тюрьме. И поэтому, говоря о взаимодействии с руководителем инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, хочу сказать огромное спасибо, потому что всем нам это очень важно», — подчеркнул Писарев.

В итоге законопроект депутаты Заксобрания приняли единогласно и без каких-либо дебатов. Как отметил зампредседателя АКЗС Денис Голобородько, многие предприниматели выходят на рынок самостоятельно, не регистрируются, устанавливают конструкции, батуты и оборудование, что ведёт к травматизму. «Учитывая особую значимость данного вопроса, федеральный законодатель выделил этот надзор, а мы идём по принципу опережающего правового регулирования», — резюмировал вице-спикер.

Отметим, что тема контроля за состоянием аукционов для Алтайского края в последние годы стала особенно актуальной. Так, в 2021 году в Барнауле из-за плохо закреплённого надувного батута пострадали два ребёнка. Депутаты АКЗС тогда направили в Госдуму предложение, устанавливающее ответственность за нарушение правил эксплуатации аттракционов.