Рамзан Кадыров в социальных сетях намекнул на уход с поста главы Чечни
Политик заявил, что он «заслужил бессрочный и длинный отпуск»
4 сентября 2022, 08:15, Илья Звягинцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров в социальных сетях заявил о том, что он задумался о «бессрочном отпуске». Его пост быстро разлетелся по социальным сетям.
«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — сказал Кадыров на камеру.
Он также напомнил, что руководит регионом 15 лет и вспомнил пословицу, согласно которой даже самому долгожданному гостю лучше уходить вовремя.
«Поэтому я думаю, что моё время тоже пришло. Пока меня не выгнали», — добавил Кадыров.
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