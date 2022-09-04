Рамзан Кадыров в социальных сетях намекнул на уход с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в социальных сетях заявил о том, что он задумался о «бессрочном отпуске». Его пост быстро разлетелся по социальным сетям.

«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — сказал Кадыров на камеру.

Он также напомнил, что руководит регионом 15 лет и вспомнил пословицу, согласно которой даже самому долгожданному гостю лучше уходить вовремя.