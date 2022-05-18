Рамзан Кадыров заявил, что россияне должны объединиться вокруг президента без мобилизации
По его мнению, вводить обязательную мобилизацию из-за спецоперации в России не нужно
18 мая 2022, 17:41, Илья Звягинцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о том, нужно ли вводить в России мобилизацию. Его слова передаёт ТАСС.
Кадыров заявил, что вводить мобилизацию из-за спецоперации не нужно, но при этом россияне должны самостоятельно мобилизоваться вокруг президента.
«Это и есть патриотизм», — добавил Кадыров в своей речи на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
Ранее иностранные СМИ писали о том, что президент России Владимир Путин 9 мая во время речи ко Дню Победы может объявить всеобщую мобилизацию, однако этого не произошло.
Комментарии
Новости партнеров