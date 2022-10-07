Разгадка к юбилею Владимира Путина. Как президент России сам ответил на мучивший весь мир вопрос

Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет. Круглая дата, отмечать которую главе государства придётся в условиях специальной военной операции на Украине и вообще меняющихся очертаний мирового порядка. К юбилею украинские товарищи подкинули ему «поздравление» в виде заявки на ускоренное вступление в НАТО.

Политический путь нынешнего лидера нашей страны был довольно непростым (да и как назвать простыми два десятка лет у власти — если, конечно, вычесть период 2008-2012 годов, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев) и уж точно заслуживающим пристального внимания. О некоторых поворотах карьеры Владимира Путина и его роли в нынешнем моменте отечественной истории вспомнил журналист amic.ru Андрей Магас.

Неприметный, но дотошный визитёр

Автор этих строк воочию впервые увидел Путина в бытность работы Владимира Владимировича заместителем главы администрации президента (в данной структуре тот работал с 26 марта 1997-го до 25 июля 1998-го). В ту пору малоприметный чиновник АП наведался в Барнаул, проводил совещания и встречи с руководителями Алтайского края. Один известный алтайский журналист предложил посетить администрацию региона — вдруг будет организован какой-нибудь брифинг и можно будет задать приезжему чиновнику пару-тройку вопросов. «Пойдём, может, узнаем чего интересного», — убеждал меня коллега.

Брифинга организовано не было. Зато был недовольный один из знакомых клерков администрации, который сказал, чтобы «пресса не больно-то досаждала сегодня начальству, ему и без того слишком хлопотно с дотошным приезжим из АП». И когда знакомый клерк нам это выговаривал, по коридору прошёл губернатор, которым был в тот период Александр Суриков, и несколько персон рядом с ним, среди которых, как позднее выяснилось, был и Владимир Путин.

Потом была поездка в Белокуриху на заседание ассоциации «Сибирское соглашение», где также был и Владимир Путин. Но, честно говоря, он не привлёк внимание журналистской братии. На пресс-конференции, состоявшейся по результатам заседания, больше запомнились кузбасский губернатор Аман Тулеев и глава Томской области Виктор Кресс. В памяти эпизоды с его приездом всплыли только спустя год с лишним, когда Путин стал премьер-министром.

Фото: kremlin.ru

На Алтае Путину поверили не сразу

Впервые Путин стал премьером 9 августа 1999 года, через два дня после вторжения отрядов Басаева и Хаттаба в Дагестан. Поначалу его назначение было довольно скептически воспринято в масс-медиа и оппозиционных кругах. Оно и понятно — предыдущие главы правительства после Виктора Черномырдина (Кириенко, Черномырдин во второй заход, Примаков, Степашин) не продержались на посту больше года. И многим казалось, что Владимира Путина постигнет та же участь. Однако мало кто учитывал радикально изменившуюся ситуацию — человек, которого президент Борис Ельцин назвал преемником, занял пост главы кабмина в ситуации вооружённого конфликта.

Дальнейшее известно. Обещание «замочить в сортире» боевиков, ельцинское предновогоднее «я устал, я ухожу» и — в новый век с новым президентом. Тогда ещё мало кто понимал, каким будет деятельность нового российского лидера, который должен был в марте 2000-е получить мандат доверия избирателей.

Кандидатуру Путина на президентских выборах поддержали тогда многие бизнесмены, политтехнологи и политики различных политических сил — Анатолий Чубайс, Сажи Умалатова, Борис Березовский, Александр Волошин, Глеб Павловский и другие. Интересно, что покойный Борис Немцов поддержал Владимира Владимировича как будущего президента ещё в 1999 году. Кстати, на выборах президента 2000 года в Алтайском крае Путин получил меньше голосов, чем лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Фото: kremlin.ru

Отсекание либералов

Однако в дальнейшем дорожки Путина и его сподвижников из либерального лагеря расходились. Уже на выборах президента 2004 года они резко выступили против хозяина Кремля. Однако избиратели слишком хорошо помнили «лихие 1990-е» (термин появился в начальный период путинского правления и знаменовал, по сути, начало отказа от наследия прежней эпохи) и отдавали голоса действующему главе государства как гаранту от возврата в эпоху развала страны, разгрома промышленности, задержек зарплат и прочих сомнительных радостей того времени.

На протяжении 2000-х в России то и дело звучал вопрос: «Кто вы, мистер Путин?» — «Who is Mr Putin?» — вторили за границей. Либеральные круги всё меньше видели в Путине своего, левые по-прежнему не считали его союзником. И только политики национал-патриотического лагеря всё чаще приветствовали шаги Путина и многие становились его сторонниками.

Очевидно, что Путин начинал как стопроцентный западник, сторонник либерализма и рыночной экономики. Другое дело, что стоявшие за ним такие же западники, либералы и рыночники считали, что Российская Федерация должна обладать несколько большим суверенитетом и экономической мощью.

Однако эта позиция не встретила понимания у многих деятелей как внутри страны, так и за рубежом. Отсюда — трагедии в Москве на Дубровке, Беслане и ряд других. Отсюда — расширение НАТО к российским границам (сейчас уже известно, что это происходило вопреки негласным договорённостям) и мюнхенская речь российского лидера в феврале 2007-го. Под давлением этих и многих других факторов происходила политическая трансформация Путина.

В 2008-м Путин уступил на четыре года президентское кресло Дмитрию Медведеву, заняв пост главы правительства. Все четыре года либеральный лагерь пытался оказать нажим на президента, чтобы отправил премьера в отставку и, как следствие, политическое небытие. Либералы даже попытались использовать в своих интересах левую и националистическую уличную оппозицию для оказания такого давления. Однако неожиданности не произошло — в 2012-м Владимир Путин вернулся на пост главы государства.

Фото: kremlin.ru

Украина как рубеж

А в конце 2013-го произошёл государственный переворот на Украине, который с восторгом приняли многие сторонники правового государства как в России, так и во всём мире. Это событие, судя по всему, завершило политическую трансформацию Владимира Путина. Вежливые люди в Крыму, референдум, усиление антизападной риторики и первые антироссийские санкции.

Другое дело, что тогда Владимир Путин ещё сохранял верность своему стилю, сформировавшемуся, видимо, в период работы в КГБ: все шаги должны быть постепенными, лучше сначала договориться, близких соратников не удалять, а перемещать и пр. Возможно, из-за нелюбви к резким движениям Путин и не стал вводить войска на Украину в 2014-м, когда на это было получено согласие Федерального Собрания России. Зато в 2022-м он принял решение начать специальную военную операцию. По сути, как считают некоторые наблюдатели (в частности, Александр Дугин), в 2022-м завершился переход Путина из лагеря либералов-западников к державникам.

Впрочем, уже с 2014-го Путин стал делать знаковые заявления, которые многие воспринимали как пропагандистскую риторику. Это высказывания о конце либерального капитализма, смене миропорядка, традиционных ценностях и т. д. Какие-то заявления были сделаны им в ходе публичных выступлений, какие-то — в фильмах и телеинтервью.

Трудно сказать, какие выводы сделает Владимир Путин из своей политической деятельности. Скажем, как оценит раскритикованную многими ранее политическую модель 2000-х, которую выстраивал для него Владислав Сурков с его формулой, что «яблоки и лимоны растут на одном дереве». Пожалеет ли об отдалении от него некоторых прежних соратников (Виктора Черкесова, Виктора Иванова, Владимира Якунина и других). В любом случае Россия уже переносит свои достижения и ошибки в новую историческую эпоху, о наступлении которой недавно Путин тоже говорил. И решать новые задачи в ней придётся, как ни крути, с нынешним юбиляром. Который на свой день рождения, похоже, всё-таки преподнес миру ответ на вопрос: Who is Mr Putin?