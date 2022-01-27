Репрессии были, но масштаб преувеличен? Депутаты АКЗС разошлись в оценке советского прошлого

На январской сессии АКЗС проходной и во многом технический вопрос о внесении изменений в постановление “О комиссии Алтайского края по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий” неожиданно вызвал бурные дискуссии. Поводом стало провокационное заявление депутата от фракции “Коммунисты России” Сергея Малинковича. Сам законопроект предполагал всего лишь утверждение нового состава комиссии по реабилитации жертв политрепрессий. В ней, к слову, нашлось место и для представителя комроссов — лидера фракции Сергея Матасова.

По словам председателя комитета АКЗС по соцзащите и занятости населения Ирины Солнцевой, в Алтайском крае к категории репрессированных относится около 15 тысяч человек. Эти данные скептически воспринял депутат от “Коммунистов России” Сергей Малинкович. По его словам, масштаб репрессий в Советском Союзе значительно преувеличен, а сам термин употреблять некорректно, так как большинство жертв уже давно ушли из жизни. По оценке Малинковича, под понятие репрессий подходят только события большого террора 1937-1938 годов, а также период 1949-1953 годов.

“Термин “жертвы политических репрессий” возник поздно, уже во времена перестройки. Это было сделано с подачи Горбачёва. Все эти лихие времена мы уже давно пережили. Сейчас эта тема используется, чтобы очернить советскую историю, деятельность правоохранительных органов той поры”, — заявил Малинкович и призвал прекратить “охаивать советскую историю”.

Комросс сослался на данные комиссии Поспелова, которая установила общее число пострадавших от политрепрессий в СССР в 2,5 млн человек. А между тем Ирина Солнцева назвала число в несколько раз больше — 11 млн. В конце концов Сергей Малинкович призвал и вовсе расформировать комиссию Алтайского края по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

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Такое выступление вызвало негативную реакцию у коллег Малинковича по депутатскому цеху. Причём резко высказались все фракции без исключения. Так, единоросс Александр Траутвейн отметил, что репрессии в СССР шли с самого образования государства, а своё начало они берут со времён Гражданской войны. Кроме того, парламентарий привёл пример с поволжскими немцами, которых массово переселяли на Алтай. Депутат обозначил эти события как “геноцид”. Забывать такое будет в корне неверным, подчеркнул Траутвейн.

Бывший руководитель фракции в АКЗС Александр Ткачёв обратил внимание, что в новой версии документа в состав комиссии вошёл комросс Серей Матасов, что явно противоречит только что высказанной позиции по фракции его коллеги Малинковича. “Вы, пожалуйста, определитесь, за кого вы — за красивых или за умных”, — сыронизировал Ткачёв. Подвёл черту под дискуссией Александр Лазарев. Он подчеркнул: закон о реабилитации жертв политических репрессий нужен, чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем.