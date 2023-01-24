РИА Новости: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили

Очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе, однако после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме планы изменились

24 января 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу вступления в НАТО отложили на неопределённый срок по требованию Анкары. Об этом сообщает РИА Новости дипломатический источник.

"По нашему требованию трёхсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменён на неопределённый срок", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе.

В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны.

В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трёхстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.