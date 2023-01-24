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РИА Новости: переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили

Очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе, однако после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме планы изменились

24 января 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу вступления в НАТО отложили на неопределённый срок по требованию Анкары. Об этом сообщает РИА Новости дипломатический источник.

"По нашему требованию трёхсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменён на неопределённый срок", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе.

В минувшую субботу лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны.

В этот же день турецкий МИД назвал произошедшее явным нарушением обязательств трёхстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.

Комментарии 4

  • Значит наведение на них ракет с ядерным зарядом пока откладывается откладывается. Хорошая новость
    25 января, Гость   Ответить
  • Из-за оскорбления мусульманской религии 12-рых в Париже автоматами порешили,французскому педагогу по истории и географии голову отрезали,а в Москве одному пули в спину всадили, когда он гулял по мосту с проституткой,выписанной из Киева,изрядно отужинав в дорогущем центровом ресторане.Сейчас вон меморандум порушен.Где теперь интересно,тот дядя сжигальщик расмус?
    25 января, Гость   Ответить
  • О вступлении этих стран в нато решила свободная и демократическая общественность?
    25 января, Гость   Ответить
  • Это не общественность решала, а Соединительные Штаты решили, что неплохо бы подкинуть России еще и такие проблемы на северном фланге обороны. Ни финны, ни шведы даже разгар холодной войны не вступали в НАТО. А тут их прорвало. Усилия Бидона и Столтенберга помогли ребятам понять куда им идти и что им делать. У России никогда не было даже риторики против этих стран. А все, что произошло с государством 404 - ожидаемая война после 8 лет геноцида русского населения на Донбассе. Ни для кого это новостью не стало.
    25 января, Гость   Ответить
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