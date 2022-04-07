Роскомнадзор обвинил YouTube в сознательной дискриминации россиян
В ведомстве заявили, что видеоплатформа ограничивает доступ пользователей из России к официальной информации МИД РФ
Администрация видеохостинга YouTube сознательно дискриминирует российских пользователей. Об этом заявили в Роскомнадзоре, сообщает РИА Новости.
Так, в ведомстве заявили, что видеоплатформа ограничивает доступ пользователей из России к официальной информации Министерства иностранных дел РФ.
Напомним что ранее Роскомнадзор заявил, что не будет вводить новые меры против YouTube при условии выполнения хостингом требований по удалению противоправного контента.
В частности, помимо удаления контента хостинг должен будет модерировать экстремистские и антироссийские призывы, а также снять ограничения с российских каналов.
В ведомстве отметили, что на площадке постоянно происходит блокировка каналов российских СМИ, спортивных клубов, развлекательных и информационных ресурсов.