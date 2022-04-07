Роскомнадзор обвинил YouTube в сознательной дискриминации россиян

Администрация видеохостинга YouTube сознательно дискриминирует российских пользователей. Об этом заявили в Роскомнадзоре, сообщает РИА Новости.

Так, в ведомстве заявили, что видеоплатформа ограничивает доступ пользователей из России к официальной информации Министерства иностранных дел РФ.

Напомним что ранее Роскомнадзор заявил, что не будет вводить новые меры против YouTube при условии выполнения хостингом требований по удалению противоправного контента.

В частности, помимо удаления контента хостинг должен будет модерировать экстремистские и антироссийские призывы, а также снять ограничения с российских каналов.

В ведомстве отметили, что на площадке постоянно происходит блокировка каналов российских СМИ, спортивных клубов, развлекательных и информационных ресурсов.